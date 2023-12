DIRETTA INTER REAL SOCIEDAD/ Video streaming tv: ci sono due incroci 44 anni fa (12 dicembre 2023)

DIRETTA INTER REAL SOCIEDAD: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Inter Real Sociedad: una partita questa che ha poca storia ma ci presenta comunque tre precedenti. Oltre al pareggio dello scorso settembre, partita terminata 1-1 con i gol di Brais Méndez e Lautaro Martinez, abbiamo infatti l’incrocio nel primo turno della Coppa Uefa 1979-1980: un doppio confronto davvero intrigante, perché l’Inter si era qualificata ma rischiando tantissimo. Allenati da Eugenio Bersellini, i nerazzurri avevano dominato la partita di San Siro: avevano segnato Carlo Muraro, Giuseppe Baresi e Gianpiero Marini, tre gol nel secondo tempo che avevano affondato la squadra basca.

Sembrava un discorso chiuso quello della qualificazione al secondo turno, e invece all’Anoeta la Real Sociedad aveva dato battaglia: Jesus Satrustegui aveva segnato una doppietta, e quando aveva infilato il secondo gol mancavano ancora 17 minuti da giocare. Alla fine però l’Inter era riuscita a resistere, evitando di subire la rete che avrebbe portato la partita ai tempi supplementari; questa sera si gioca “solo” per il primo posto nel gruppo D di Champions League, ma sarà comunque una partita molto importante e vedremo come andranno le cose in campo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER REAL SOCIEDAD STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Real Sociedad sarà garantita sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video di Inter Real Sociedad, essa sarà garantita naturalmente tramite il servizio Sky Go, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV, sempre per i rispettivi abbonati. La sfida, inoltre, sarà visibile in chiaro su Canale 5.

INTER REAL SOCIEDAD: PER IL PRIMO POSTO!

Inter Real Sociedad, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 12 dicembre 2023, con in palio il primo posto del girone D tra le due squadre che sono matematicamente qualificate al turno successivo dopo aver pareggiato gli ultimi incontri con Benfica e Salisburgo. La squadra di Simone Inzaghi cerca una vittoria per prendersi la testa del girone ed evitare un sorteggio complicato lunedì 18 dicembre nell’urna di Nyon. Dopo cinque giornate del gruppo D la compagine milanese e quella basca hanno lo stesso numero di punti ma la compagine spagnola può vantare una miglior differenza reti che li avvantaggia in caso di arrivo a pari punti ed obbliga Lautaro e compagni ad aggrapparsi solo alla vittoria per arrivare davanti a tutti in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI INTER REAL SOCIEDAD

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Inter Real Sociedad. Cominciamo dal modulo 3-5-2 dei padroni di casa che dovrebbe scendere in campo con Sommer tra i pali e la linea difensiva composta da Darmian, Acerbi e Carlos Augusto. A centrocampo spazio a Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Davanti la solita coppia formata da Sanchez e Thuram. Nel 4-3-3 ospite, invece, toccherà al tridente composto da Kubo, Sadiq e Barrenetxea.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Inter Real Sociedad secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 4,10 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria della squadra spagnola varrebbe 5,20 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

