Probabili formazioni Psg Real Sociedad/ Quote: chi gioca stasera? (14 febbraio 2024)

Leggiamo le probabili formazioni di Psg Real Sociedad per presentare l’incontro di stasera al Parco dei Principi della capitale francese, valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Il sorteggio ci ha regalato un incrocio molto particolare, perché il Paris Saint Germain che nel proprio girone si è dovuto a sorpresa arrendere al Borussia Dortmund (almeno per quanto riguarda il primo posto) ha pescato la Real Sociedad, che invece ha fatto l’exploit perché ha preceduto l’Inter nel girone che comprendeva anche i nerazzurri.

Probabili formazioni Psg Real Sociedad/ Diretta tv: Mbappé all’assalto (13 febbraio 2024)

Insomma, alla fine possiamo dire che il sorteggio abbia rimescolato le carte e che di conseguenza il ruolo della favorita tocchi alla seconda in questo incrocio sfortunato per la Real Sociedad, che sarà chiamata a una difficile impresa contro un Psg per una volta fortunato nel sorteggio e che deve sfruttare questo teorico vantaggio per fare un passo in avanti verso l’obiettivo del trionfo che ancora manca ai parigini. In attesa di scoprire che cosa succederà in questo match d’andata, leggiamo tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Psg Real Sociedad.

Video/ Roma D PSG D (1-3) gol e highlights: non basta la rete di Giacinti (Champions, 20 dicembre 2023)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Psg Real Sociedad in base alle quote dell’agenzia Snai, che naturalmente ritiene i padroni di casa francesi grandi favoriti per la vittoria. Infatti il segno 1 è quotato a 1,67, mentre poi si sale a quota 3,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora la Real Sociedad facesse l’impresa.

PROBABILI FORMAZIONI PSG REAL SOCIEDAD

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Le probabili formazioni di Psg Real Sociedad ci dicono che Luis Enrique dovrebbe schierare i padroni di casa parigini secondo il modulo 4-2-2-2, una curiosa scelta tattica per cercare di esaltare le caratteristiche dei tanti campioni della sua rosa. Cominciamo l’analisi degli undici possibili titolari del Psg dal portiere, che sarà naturalmente il nostro Donnarumma: davanti a lui ecco la difesa a quattro formata da Mukiele, Danilo Pereira, Beraldo e Lucas Hernández; in mediana un ruolo fondamentale sarà quello di Ugarte e Fabián Ruiz; ecco poi sulla trequarti Dembélé e Asensio, che agiranno alle spalle dei due attaccanti veri e propri del Paris Saint Germain, cioè Kolo Muani e Mbappé.

Diretta/ Psg Roma donne (risultato finale 2-1): Viens sfiora il pari (14 dicembre 2023)

LE MOSSE DI ALGUACIL

Sul fronte spagnolo, ecco che le probabili formazioni di Psg Real Sociedad dovrebbero riservarci un modulo 4-4-2 per l’allenatore ospite Imanol Alguacil. Per quanto riguarda invece i nomi degli undici possibili titolari attesi incampo per la Real Sociedad, ecco innanzitutto il portiere Remiro; davanti a lui, nella difesa a quattro ci aspettiamo da destra a sinistra Traoré, Zubeldia, Le Normand e Galán come titolari, così come Méndez, Zubimendi, Merino e Barrenetxea nella linea di nuovo a quattro che andrà a formare il centrocampo della Real Sociedad a Parigi; infine, per i baschi ecco che il possibile tandem titolare dovrebbe essere composto da Kubo e Andre Silva.

PROBABILI FORMAZIONI PSG REAL SOCIEDAD: IL TABELLINO

PSG (4-2-2-2): Donnarumma: Mukiele, Danilo Pereira, Beraldo, Lucas Hernández; Ugarte, Fabián Ruiz; Dembélé, Asensio; Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galán; Méndez, Zubimendi, Merino, Barrenetxea; Kubo, A. Silva. All. Alguacil.











© RIPRODUZIONE RISERVATA