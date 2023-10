DIRETTA/ Irlanda Nuova Zelanda video streaming Rai: corsi e ricorsi storici (Mondiali rugby 2023, 14 ottobre)

DIRETTA IRLANDA NUOVA ZELANDA: TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Irlanda Nuova Zelanda, ricordiamo che questo fu uno dei quarti di finale anche quattro anni fa in Giappone, nella scorsa edizione dei Mondiali di rugby. La Nuova Zelanda vinse con un perentorio 46-14, ma dobbiamo anche osservare che quella era un’Irlanda meno forte, che nella fase a gironi aveva perso contro il Giappone chiudendo clamorosamente alle spalle dei nipponici.

DIRETTA/ Italia Francia (risultato finale 7-60) disfatta Azzurri (Mondiali rugby 2023)

Dal 2019 al 2023 la crescita degli irlandesi è stata evidente, quindi per la Nuova Zelanda c’è il rischio della seconda eliminazione ai quarti di finale nella sua storia, curiosamente sarebbe di nuovo in Francia dopo il 2007, quando furono i padroni di casa a battere gli All Blacks nel primo turno ad eliminazione diretta. Il 2007 fu anche l’unica volta in cui l’Irlanda uscì già ai gironi: ricordi quindi non gradevoli in terra francese, però la storia questa sera cambierà, almeno per una delle due Nazionali. Chi riuscirà a spuntarla? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Italia Nuova Zelanda (risultato finale 17-96): azzurri schiacciati! Mondiali rugby 29 settembre 2023

DIRETTA IRLANDA NUOVA ZELANDA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda Nuova Zelanda sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando) e su abbonamento per gli abbonati alla televisione satellitare di Sky Sport. Questo vuol dire che sarà ampia pure la possibilità di scelta circa la diretta streaming video di Irlanda Nuova Zelanda, garantita a tutti tramite sito o app di Rai Play, oppure agli abbonati tramite i servizi di Sky Go o Now TV. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI IRLANDA NUOVA ZELANDA

UN QUARTO DI LUSSO

Irlanda Nuova Zelanda, diretta dall’arbitro inglese Wayne Barnes alle ore 21.00 di questa sera, sabato 14 ottobre, si giocherà allo Stade de France di Saint Denis per i quarti di finale dei Mondiali di rugby 2023. Inutile girarci attorno: sarà la sfida più affascinante, quella che catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati della palla ovale nel mondo ed è anzi un peccato che una di queste due Nazionali si dovrà fermare prima delle semifinali. Gli All Blacks non hanno bisogno di presentazioni, gli irlandesi però sono primi nel ranking mondiale: basterebbe questo a spiegare il fascino della diretta di Irlanda Nuova Zelanda.

DIRETTA/ Italia Uruguay (risultato finale 38-17): grande vittoria! (Mondiali rugby 2023, 20 settembre)

La Nazionale che (miracolo del rugby) riunisce le due parti dell’isola d’Irlanda in una sola squadra è davvero fortissima in questo periodo: lo ha dimostrato vincendo il Sei Nazioni 2023 con tanto di Grande Slam (cioè vincendo tutte le partite) e lo ha confermato nella prima fase di questi Mondiali, vincendo il proprio girone B con quattro successi su quattro, impresa tutt’altro che scontata se si pensa che era il gruppo più impegnativo, che comprendeva infatti anche Sudafrica e Scozia. Insomma, i Verdi fanno paura a tutti e hanno concrete possibilità di vincere anche stasera, nella diretta di Irlanda Nuova Zelanda…

DIRETTA IRLANDA NUOVA ZELANDA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Irlanda Nuova Zelanda, dobbiamo però dire che gli irlandesi non hanno mai vita facile: il premio per la vittoria nel girone più impegnativo è stato infatti… l’incrocio con gli All Blacks già nei quarti di finale dei Mondiali di rugby 2023. Questa è la partita maledetta per il rugby d’Irlanda: infatti, se l’unica eliminazione nella fase a gironi risale all’infausto 2007, è altrettanto vero che clamorosamente la Nazionale irlandese non ha mai superato i quarti di finale. Oggi la Nazionale numero 1 al Mondo ha tutte le potenzialità per riuscirci, ma battere gli All Blacks non è mai facile per nessuno.

Certo, è vero che questa non è una versione scintillante della Nuova Zelanda, però in estate ha vinto il Rugby Championship australe con tre vittorie su altrettante partite contro Argentina, Australia e Sudafrica, inoltre gli All Blacks sono invece “abbonati” alle semifinali, che hanno mancato solamente nel 2007, anno dell’unica eliminazione ai quarti della Nuova Zelanda. La sconfitta per 27-13 contro la Francia ha relegato gli All Blacks al secondo posto nel girone, dimostrando che sono fattibili, ma siamo sicuri che gli irlandesi avrebbero gradito trovarli eventualmente più avanti. Da spettatori neutrali, tuttavia, sarà una serata meravigliosa: cosa ci dirà la diretta di Irlanda Nuova Zelanda?











© RIPRODUZIONE RISERVATA