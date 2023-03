Diretta Irlanda Inghilterra/ Streaming video tv: Verdi per vincere il 6 Nazioni

DIRETTA IRLANDA INGHILTERRA: PADRONI DI CASA GRANDI FAVORITI!

Irlanda Inghilterra, diretta dall’arbitro sudafricano Jaco Peyper, si gioca naturalmente presso l’Aviva Stadium di Dublino alle ore 18.00 italiane (le 17.00 locali) di oggi pomeriggio, sabato 18 marzo 2023, per chiudere la quinta giornata e quindi l’intero programma del torneo Sei Nazioni 2023 di rugby. Naturalmente si tratta di un match ricchissimo di storia, ma saranno soprattutto le esigenze di classifica ad attirare l’attenzione sulla diretta di Irlanda Inghilterra, dal momento che i padroni di casa sono i grandi favoriti per il trionfo finale in questa edizione del 6 Nazioni.

L’Irlanda è infatti al comando con quattro vittorie e 19 punti, in teoria potrebbe festeggiare già prima di scendere in campo se la Francia perdesse contro il Galles, ma verosimilmente dovrà sfruttare il match-point che sarà comunque ghiotto, perché in casa propria e contro un’Inghilterra piuttosto pallida. Per gli ospiti finora due vittorie e altrettante sconfitte per 10 punti, una vittoria sarebbe un toccasana, altrimenti il bilancio del torneo sarebbe francamente fallimentare, specie dopo il ko tremendo incassato contro i francesi settimana scorsa. La posta in palio sarà altissima, siamo quindi molto curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Irlanda Inghilterra…

IRLANDA INGHILTERRA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA (SEI NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Irlanda Inghilterra sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, che è tornata l’anno scorso ad essere la casa del Sei Nazioni di rugby. L’appuntamento sarà dunque su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), oppure ci sarà anche la diretta streaming video di Irlanda Inghilterra tramite il servizio offerto da Sky Go o sulla piattaforma NOW TV, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati.

DIRETTA IRLANDA INGHILTERRA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Irlanda Inghilterra ci offre lo spunto per analizzare meglio la situazione delle due Nazional in questo Sei Nazioni 2023 di rugby, che per i padroni di casa significa raccontare una marcia finora trionfale. L’Irlanda infatti ha finora dimostrato di essere la squadra più forte e punta al trionfo finale in virtù di un cammino perfetto, a cominciare dal netto trionfo per 10-34 in Galles nella prima giornata, cui ha fatto seguito un fondamentale 32-19 casalingo contro la Francia. Nella terza giornata ecco il colpo per 20-34 all’Olimpico contro l’Italia, che ha retto bene il confronto ma di più non ha potuto fare, infine settimana scorsa l’Irlanda ha vinto per 7-22 in Scozia. Il favore del pronostico quindi è per l’Irlanda e la possibilità di sigillare il trionfo contro l’Inghilterra rende tutto ancora più speciale…

Una vittoria contro gli inglesi quindi completerebbe l’opera e non è impresa del tutto impossibile, perché gli ospiti non sono certamente nella loro migliore versione, come ha dimostrato la sconfitta casalinga per 23-29 contro la Scozia, uno scivolone che fa sempre notizia, soprattutto a Twickenham. L’Inghilterra poi si è riscattata vincendo per 31-14 contro l’Italia nella seconda giornata, ha saputo anche espugnare per 10-20 il Millennium Stadium di Cardiff contro il Galles, ma infine ha subito la seconda sconfitta settimana scorsa per 10-53 contro la Francia, punteggio che per l’Inghilterra rappresenta una clamorosa umiliazione. Insomma, il pronostico sarebbe chiaro, ma che cosa ci dirà la diretta di Irlanda Inghilterra?

