Diretta Italia Albania Under 19/ Streaming video tv: primo test per Nunziata

DIRETTA ITALIA ALBANIA UNDER 19: TORNA IN CAMPO ANCHE NUNZIATA

Italia Albania Under 19, in diretta dal centro Tecnico Federale di Coverciano, è la partita in programma oggi, venerdi 13 agosto 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 11.00. Dopo grande attesa ecco che tornano in campo anche gli azzurrini del ct Carmine Nunziata: è passato quasi un anno dall’ultimo incontro della nostra nazionale Under 19 e ora dopo lungo digiuno finalmente i nostri beniamini saranno di nuovo protagonisti per un’amichevole di lusso contro i pari età dell’Albania.

Il test si annuncia di capitale importanza per i nostri e non solo perchè è tanto che l’Italia Under 19 non fa una sgambata: non dobbiamo infatti dimenticare che questo autunno la nostra nazionale sarà impegnata nelle qualificazioni ai campionati Europei in Slovenia ed è dunque prioritario riprendere condizione e forma in vista di questo importante banco di prova.

DIRETTA ITALIA ALBANIA UNDER 19 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Italia Albania Under 19, bell’amichevole in programma oggi a Coverciano e pure non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

ITALIA ALBANIA UNDER 19: LE PROBABILI FORMAZIONI

Considerato che si tratta di un’amichevole e che pure sono parecchi mesi che la nostra nazionale non mette piede in campo, non ci risulta affatto facile immaginare quali saranno le probabili formazioni della diretta tra Italia e Albania Under 19. Non scordiamo poi che trattandosi proprio di un’amichevole sarà prioritario per lo stesso ct Nunziata fare parecchie variazioni per poter dare a tutti un poco di spazio e magari cominciare a sperimentare nuove soluzioni in vista del prossimo impegno continentale. Nella totale incertezza, ricordiamo però i giocatori azzurri convocati questa mattina per la sfida contro l’Albania: Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo); Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Brayan Boci (Genoa), Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Luigi Palomba (Cagliari), Thomas Sandon (Vicenza), Alessandro Cavallini (Sassuolo); Centrocampisti: Nicolò Cavuoti (Cagliari), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Fabio Miretti (Juventus), Alessio Rossi (Empoli), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Samuel Giovane (Atalanta), Federico Zuccon (Atalanta); Attaccanti: Tommaso De Nipoti (Atalanta), Stephane Henoc N’Gbesso (Milan), Alessio Pinotti (Spal).



