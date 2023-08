DIRETTA/ Italia Angola (risultato 43-40) video streaming Rai 2: c’è da soffrire! (Mondiali basket, 25 agosto)

DIRETTA ITALIA ANGOLA (RISULTATO 43-40): INTERVALLO LUNGO

Italia Angola 43-40: siamo giunti all’intervallo lungo, i primi 20 minuti della diretta della partita inaugurale dei Mondiali di basket 2023 ci hanno detto che la sfida contro gli africani si sta rivelando più complicata del previsto per l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco. Gli Azzurri sbagliano troppi tiri e quindi le percentuali in attacco non sono esaltanti, mentre in difesa non è sempre facile contenere la fisicità di un’Angola più competitiva del previsto, almeno nei primi 20 minuti di gioco a Manila.

Il secondo quarto inizia ancora peggio del primo e il parziale iniziale dell’Angola è di 7-0, riportando gli africani in vantaggio (24-23). L’Italia riesce a reagire, ma rispetto ai primi dieci minuti non riusciamo mai a fare il break e quindi si procede sempre punto a punto, anche a causa dei nostri errori al tiro. La prestazione non è di livello come durante le amichevoli, forse pesa anche l’emozione del debutto iridato, ma almeno riusciamo ad andare in vantaggio all’intervallo lungo, con il tiro di Stefano Tonut allo scadere che sancisce il 43-40 per gli Azzurri. Che cosa ci diranno gli ultimi 20 minuti della diretta di Italia Angola? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA ANGOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Angola sarà in chiaro: infatti le partite della nostra nazionale ai Mondiali basket 2023 verranno trasmesse sulla televisione di stato, in questo caso il canale di riferimento sarà Rai Due. Per gli abbonati al satellite invece l’appuntamento è su Sky Sport Summer, numero 201 del decoder. Per la diretta streaming video di Italia Angola ci sono varie opzioni: ovviamente il sito o la relativa app di Rai Play che sono accessibili a tutti, per i clienti Sky abbiamo invece l’applicazione Sky Go ma il match di basket verrà garantito anche dai portali DAZN e Now Tv, anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA ANGOLA SU RAIPLAY

FINE PRIMO QUARTO

Italia Angola 23-17: la diretta della partita inaugurale dei Mondiali di basket 2023 ha visto nel primo quarto alti e bassi per l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco di fronte alla fisicità della Nazionale africana, con gli Azzurri che sono comunque in vantaggio dopo i primi 10 minuti di gioco. L’inizio è stato davvero difficile, con i primi cinque punti segnati tutti dall’Angola e qualche difficoltà sia in difesa sia in attacco, in particolare a rimbalzo contro la fisicità dell’Angola, la dote certamente migliore degli africani, tanto che coach Gianmarco Pozzecco ha chiesto time-out dopo nemmeno due minuti di gioco.

Una tripla di Marco Spissu e i tanti falli dell’Angola permettono però all’Italia di recuperare il passivo e Nicolò Melli firma il primo sorpasso sul 14-13 per gli Azzurri, che trovano una ulteriore spinta da una tripla di Gigi Datome. L’Italia sbaglia qualche tiro di troppo, ma l’Angola non segna per diversi motivi e in questo modo si concretizza un parziale di 14-0 che porta l’Italia sul 20-13. L’Angola poi rialza la testa, ma una tripla di Luca Severini proprio allo scadere ci garantisce il +6, non male dopo 10 minuti a volte complicate in questa diretta di Italia Angola. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PALLA A DUE!

Prende finalmente il via la diretta di Italia Angola, e allora possiamo ricordare un curioso aneddoto che riguarda la nazionale africana. Il 26 luglio 1992, al Pabellon Olimpico de Badalona, l’Angola fu la prima nazionale di sempre a sfidare un Team Usa formato da giocatori della NBA, perché dopo la tremenda delusione delle Olimpiadi di Seul la federazione a stelle e strisce aveva deciso di aprire le porte della sua nazionale ai professionisti. Il risultato era stato quello che sarebbe passato alla storia come Dream Team, una squadra capace di vincere l’oro olimpico con uno scarto medio superiore ai 40 punti: Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, David Robinson, John Stockton, Patrick Ewing, Clyde Drexler, Charles Barkley e altri ancora.

L’esordio, appunto, contro l’Angola: finì con un clamoroso 116-48, +68 per gli Usa. La nazionale africana, che in quel girone avrebbe incredibilmente rifilato 20 punti alla Spagna (venendo comunque eliminata), aveva avuto 10 punti, 7 rimbalzi e 2 assist da Jean-Jacques Nzadi da Conceiçao, che giocava nel Benfica ma sarebbe poi passato da Limoges e Malaga; per gli Stati Uniti 24 punti e 6 rimbalzi di Charles Barkley con 10 assist di Magic. Adesso però è tempo di parlare di attualità, perché ci siamo davvero: mettiamoci comodi, la palla a due di Italia Angola sta per alzarsi e con essa iniziano i nostri Mondiali basket 2023! (agg. di Claudio Franceschini)

FINALMENTE I MONDIALI!

Italia Angola sarà in diretta dalla Philippine Arena di Bocaue, alle ore 10:00 di venerdì 25 agosto: finalmente per gli azzurri iniziano i Mondiali basket 2023, siamo alla prima giornata del gruppo A che comprende anche Repubblica Dominicana e Filipppine. Si qualificano le prime due: diciamo allora che l’Italia non dovrebbe mancare l’accesso agli ottavi di finale, ma deve chiaramente prendere con le pinze ogni singolo impegno senza dare nulla per scontato. Certo, la nazionale di Gianmarco Pozzecco arriva all’appuntamento con il vento in poppa: ha giocato sette amichevoli e le ha vinte tutte, battendo anche nazionali di primo livello come Serbia e Grecia.

Tuttavia, gli ultimi risultati nei grandi tornei (Olimpiadi ed Europei) ci dicono che manca sempre quel centesimo per fare l’euro: l’Italia è nazionale che potrebbe battere quasi chiunque, ma non è ancora la corazzata che ci si aspetta di vedere in finale. Vedremo intanto cosa succederà nella diretta di Italia Angola, il nostro esordio ai Mondiali basket 2023; aspettando la palla a due della partita, proviamo a tracciare alcuni dei temi principali che sono legati alla nostra partecipazione all’attesissima rassegna iridata di pallacanestro.

DIRETTA ITALIA ANGOLA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Angola aprirà quindi i Mondiali basket 2023 per gli azzurri: in questa competizione ci è sempre mancata la gloria, abbiamo una semifinale lontana ormai oltre 40 anni e soprattutto non siamo mai riusciti a salire sul podio, a conferma di come l’Italia non abbia ancora raggiunto quello status che aveva un tempo. Gianmarco Pozzecco ha scelto un gruppo con talento, certamente, sugli esterni: Simone Fontecchio sarà il nostro uomo di punta, Marco Spissu il creatore di gioco, Stefano Tonut un possibile jolly e poi avremo l’ultimo grande ballo di Gigi Datome.

Sotto, siamo un po’ leggeri e si sapeva: basterà l’enorme cuore di Nicolò Melli? Come già detto, la sensazione è che in questo girone eliminatorio l’Italia abbia tutte le carte in regola per prendersi anche il primo posto, ma poi quando inizierà la fase ad eliminazione diretta bisognerà valutare quale sia lo stato dell’arte, ricordando che sette vittorie su sette in amichevole rappresentano certo un ottimo risultato ma, in fin dei conti, il valore è quello che è. Ora mettiamoci comodi e aspettiamo che la diretta di Italia Angola prenda il via, non vediamo l’ora di vedere i nostri ragazzi all’opera…











