Diretta Italia Argentina/ Streaming video tv, quarti volley Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: GLI AZZURRI PUNTANO ALLA SEMIFINALE!

Italia Argentina, in diretta dalla Ariake Arena, si gioca alle ore 10.00 italiane (le 17.00 locali) di oggi, martedì 3 agosto 2021, per i quarti di finale del volley maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 che comincerà proprio oggi la sua fase ad eliminazione diretta. L’attesa è notevole per il ritorno in campo degli azzurri del c.t. Gianlorenzo Blengini, perché l’Italia con la vittoria di domenica contro il Venezuela ha blindato il secondo posto nel suo girone, mentre la qualificazione ai quarti di finale era arrivata già venerdì con il successo sull’Iran, ma adesso vuole naturalmente andare avanti e prendersi un posto in semifinale per continuare ad inseguire il sogno, che sarebbe naturalmente quello di vincere l’oro sempre sfuggito all’Italia del volley maschile ai Giochi, nonostante tre medaglie d’argento e altrettante di bronzo. La diretta di Italia Argentina ci offre una partita sulla carta non così difficile, contro i sudamericani che però hanno già sorpreso nell’altro girone e adesso sono la mina vagane, che evidentemente l’Italia non dovrà commettere l’errore fatale di sottovalutare. Nei quarti di finale delle Olimpiadi d’altronde non esistono sfide facili, diciamo però che sulla carta all’Italia è andata abbastanza bene e questo è un vantaggio da sfruttare al meglio per continuare il cammino: che cosa succederà in Italia Argentina?

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY MASCHILE IN STREAMING E TV (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv di Italia Argentina sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se naturalmente potrebbe essere una diretta non integrale a causa di contemporaneità di altri eventi, tra cui il match di basket. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

ITALIA ARGENTINA: RISULTATI E CONTESTO

Per illustrare l’importanza della diretta di Italia Argentina, basterebbe dire che siamo ai quarti di finale delle Olimpiadi Tokyo 2020, traguardo ormai abituale per gli azzurri che da decenni sono sempre presenti fra le prime otto dei Giochi olimpici nella pallavolo maschile. Noi siamo arrivati fin qui con il secondo posto nel girone A, la buona notizia è che dopo la batosta contro la Polonia nella seconda giornata siamo andati in crescendo ed evidentemente questo ci fa molto ben sperare. Come già accennato, l’Argentina è la mina vagante che non sarà facile decifrare: i sudamericani sono arrivati terzi in un gruppo durissimo con Russia, Stati Uniti, Brasile e Francia, che sulla carta non avrebbero dovuto nemmeno passare. Invece sono tornati a casa gli Usa, proprio a causa di una sconfitta per 3-0 contro la stessa Argentina, che così si è presa qualificazione e terzo posto davanti anche alla Francia, altra squadra più quotata alla vigilia. L’Argentina vista contro gli Usa sarebbe una rivale durissima, quella che ha faticato a battere in cinque set la Tunisia sarebbe invece un ostacolo abbastanza agevole. Gli azzurri però devono pensare a loro stessi: se facciamo tutto bene, Italia Argentina dovrebbe sorridere a Ivan Zaytsev e compagni…

