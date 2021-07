Diretta Italia Iran/ Streaming video tv: ostico test, volley Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA ITALIA IRAN: SFIDA DURA PER LE AZZURRE

Italia Iran, in diretta dalla Ariake Arena, si gioca alle ore 12.40 italiane (le 19.40 locali) di oggi, venerdì 30 luglio 2021, per il girone A del volley maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020. L’attesa è notevole per il ritorno in campo degli azzurri del c.t. Gianlorenzo Blengini, perché finora l’Italia ci ha fornito prestazioni molto altalenanti e di conseguenza dalla diretta di Italia Iran ci aspettiamo risposte che potrebbero aiutarci a capire quale sarà l’orizzonte azzurro in queste Olimpiadi, nelle quali il sogno sarebbe naturalmente quello di vincere l’oro sempre sfuggito all’Italia del volley maschile ai Giochi, nonostante tre medaglie d’argento e altrettante di bronzo. Sabato all’esordio gli azzurri hanno vinto per 3-2 in rimonta contro il Canada, poi per la nostra Nazionale di pallavolo maschile è arrivata la pesante sconfitta per 3-0 contro la Polonia nella seconda giornata, riscattata però con il successo per 3-1 ottenuto l’altro ieri contro il Giappone. Al momento siamo quarti nella classifica del girone A, il che vorrebbe dire qualificazione ai quarti ma con un incrocio forse proibitivo. Nell’ultima giornata del gruppo potremmo sfruttare il match contro l’anello debole Venezuela, ma prima ci sarà Italia Iran, test molto più impegnativo. Anche per gli asiatici ci sono stati alti e bassi, come il grande exploit della vittoria contro la Polonia, ma anche il pesante 3-0 incassato contro il Canada nello scorso turno. Oggi dunque ci attende un match significativo: che cosa succederà in Italia Iran?

DIRETTA ITALIA IRAN: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY MASCHILE (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv di Italia Iran sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se naturalmente potrebbe essere una diretta non integrale a causa di contemporaneità di altri eventi. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

ITALIA IRAN, RISULTATI E CONTESTO

Per illustrare l’importanza della diretta di Italia Iran, dobbiamo ripetere quanto abbiamo detto in precedenza: in questo girone molto incerto le gerarchie sono ancora in bilico. Abbiamo detto che l’Italia è quarta dietro Polonia, Giappone e Iran, ma con due vittorie e una sconfitta su tre partite, proprio come le squadre che ci precedono. Di conseguenza si potrebbe ancora puntare a una posizione molto migliore, magari addirittura al primato nel girone, che sarebbe molto importante perché l’altro gruppo è durissimo con Russia, Stati Uniti, Brasile e Francia, di conseguenza sarebbe fondamentale piazzarsi molto in alto nel nostro raggruppamento per evitare incroci difficilissimi già nei quarti di finale. Al di là di questi calcoli, sarà però fondamentale valutare il livello di competitività di Ivan Zaytsev e compagni: l’Italia vista contro la Polonia francamente non potrebbe avere ambizioni di andare molto avanti in queste Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre la prestazione messa in mostra contro il Giappone ci ha dato senza dubbio molta più fiducia, a patto naturalmente di continuare a crescere. L’Iran dovrà dare risposte al c.t. Blengini…

