Diretta Italia Australia/ Streaming video Rai, Setterosa ai Mondiali pallanuoto 2019

Italia Australia si gioca alle ore 13:30 italiane di domenica 14 luglio 2019: scatta oggi al Nambu University Aquatics Center di Gwangju, in Corea del Sud, il torneo di pallanuoto femminile all’interno – come di consueto – dei Mondiali di nuoto. Cominciamo con il dire che la formula prevede quattro gironi, ciascuno composto da quattro nazionali; si qualificano le prime tre di ciascun gruppo ma soltanto la prima andrà direttamente ai quarti di finale, mentre le altre dovranno sfidarsi in un turno intermedio che potremmo chiamare playoff. Sarà dunque importante per il Setterosa provare a prendersi la vittoria nel gruppo D; questo vorrebbe dire giocare una partita in meno e avere la strada più spianata verso la zona medaglie. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Italia Australia, che comincia ormai tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Australia potrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato, in particolare sui canali 57 e 58 del telecomando e cioè Rai Sport e Rai Sport +: usiamo il condizionale perché la programmazione dei Mondiali di nuoto 2019 potrebbe subire delle variazioni in corso d’opera, anche a seconda degli italiani di volta in volta impegnati. Ad ogni modo sarà possibile assistere alla partita di pallanuoto femminile anche sul sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA AUSTRALIA: IL CONTESTO

Dunque Italia Australia apre ufficialmente il programma del Setterosa nei Mondiali di nuoto 2019: tecnicamente la nostra nazionale parte favorita nel gruppo D e proprio le oceaniche possono essere la rivale peggiore in termini di corsa al primo posto. Naturalmente bisogna tenere d’occhio tutte le altre, ma sostanzialmente l’Italia è la squadra con tradizione migliore nella storia della pallanuoto femminile: sarà importante andare a prendersi la vittoria iniziale per partire bene, e bisogna anche riferire che la differenza reti potrà essere importanti qualora due nazionali arrivino a pari punti. Bisognerà dunque provare a vincere con qualche gol di scarto; il Setterosa ha vinto i Mondiali per due volte consecutive ma non festeggia ormai da 18 anni, la medaglia di bronzo vinta quattro anni fa ha rilanciato le nostre ambizioni ma l’ultimo oro, anche a livello europeo, è quello raccolto nel 2012. Da questo punto di vista sappiamo di dovere e potere migliorare: questo esordio a Gwangju inizierà a darci qualche indicazione importante in tal senso, non resta allora che metterci comodi e assistere a questa partita.



