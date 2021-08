DIRETTA ITALIA BELGIO/ Video streaming Rai: le parole di Davide Mazzanti (Europei)

DIRETTA ITALIA BELGIO: PARLA MAZZANTI

Siamo in attesa di dare il via alla diretta di Italia Belgio, ma prima di dare la parola al campo per l’ottavo di finale degli Europei di volley femminile, serve certo dare spazio alle ultime dichiarazioni del ct dell’Italia Davide Mazzanti. Alla vigilia del nuovo banco di prova, l’allenatore delle azzurre ha commentato ai microfoni della federazione: “Nel corso delle partite sin qui disputate abbiamo fatto delle belle cose in cambio palla e sicuramente abbiamo ancora molto margine in fase break perché è la fase nel corso della quale esprimiamo tanta qualità. Non siamo riusciti ad avere la costanza giusta, ma sicuramente gli ottavi saranno l’occasione per aumentare il nostro livello”. E sulla sfida di questo pomeriggio il ct ha aggiunto: “Il Belgio è una squadra molto forte nella fase break. Di solito rischiano poco nella prima palla di cambio palla, ma sono molto bravi poi nelle rigiocate. E’ in questa fase che riescono a tirare fuori tutte le loro doti sia in difesa che in contrattacco. Sarà quindi una partita nel corso della quale sarà la qualità dell’attacco a fare la differenza”. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ITALIA BELGIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Belgio è su Rai Tre: la televisione di stato trasmette tutte le partite della nazionale azzurra agli Europei 2021 di volley femminile, dunque sarà ancora una volta un appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità di seguire il match anche in mobilità, tramite sito o app di Rai Play. L’alternativa, per i clienti, è quella della piattaforma DAZN: visione in diretta streaming video, oppure utilizzando una smart tv con connessione a internet. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

ITALIA BELGIO: BOLLENTE OTTAVO DI FINALE PER GLI EUROPEI

Italia Belgio, in diretta dalla Stark Arena di Belgrado, è la partita di volley femminile in programma oggi, lunedi 30 agosto 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.00. Dopo una bellissima fase a gironi, si accende la fase finale degli europei di volley femminile e protagoniste annunciate sono ovviamente le azzurre di Mazzanti: con la diretta tra Italia e Belgio di oggi pomeriggio assisteremo al match per gli ottavi di finale del torneo, e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo.

È dunque sfida diretta per la Final Four della manifestazione: per le nostre beniamine un obbiettivo concreto e una rivale sulla carta abbastanza accessibile, ma che certo non andrà sottovalutata: la squadra di Gert Van de Broek è determinata e ha dalla sua alcune individualità di grandissima caratura, da Herbost a Van Gastel fino a Janssens.

DIRETTA ITALIA BELGIO: RISULTATI E CONTESTO

Pur impazienti di dare il via alla diretta tra Italia e Belgio, atteso ottavo di finale pet gli europei di volley femminile, pure ci pare necessario ricordare come le due squadre sono arrivate fino a qui. Cominciamo dunque subito con le azzurre, che pur con qualche brivido, pure si sono comportate ottimamente nella prima fase della manifestazione. La nazionale del ct Mazzanti ha infatti concluso il girone C con il primo posto, avendo vinto 5 partite su 5 e avendo concesso appena un set alle rivali (nello specifico alla Slovacchia, nella terza giornata di competizione): davvero un ottimo bottino per le nostre beniamine, chiamate però ora ad alzare l’asticella.

Pure però non hanno affatto demeritato le belghe, che hanno concluso la fase a gironi con il quarto posto nel gruppo A (pur distanti appena un solo punto alle Francesi, subito davanti.). La nazionale oggi nostra rivale infatti ha ben esordito contro l’Azerbaigian, ma poi si è arresa per 3-0 contro la Serbia, tra le grandi favorite al titolo continentale. La squadra di Van de Broek si è poi risollevata contro Russia e Bosnia Erzagovina, mettendo il piede in fallo solo nell’ultimo turno con la Francia, vincente per 3-1. Un brutto scivolone per il Belgio che pure aveva tutte le carte per fissarsi al secondo gradino nella lista del girone A. Ora però tutto è questo è alle spalle: l’attenzione è tutta per la diretta tra Italia e Belgio, ottavo di finale bollente. Chissà che dirà il campo!

