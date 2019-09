Diretta Italia Polonia/ Streaming video Rai, finale 3° posto (Europei volley 2019)

Italia Polonia, in diretta dalla Ankara Arena della capitale turca, si gioca alle ore 16.00 italiane di oggi pomeriggio, domenica 8 settembre. La partita sarà valida come finale terzo posto degli Europei 2019 di volley femminile: le azzurre di Davide Mazzanti ieri si sono dovute arrendere ancora una volta alla Serbia e di conseguenza è svanito il sogno della finale, resta però ancora da conquistare una medaglia che sarebbe comunque ottima, dal momento che l’Italia ha un rapporto complicato con gli Europei, dove non sale sul podio dal trionfo del 2009. Italia Polonia ripropone la partita già andata in scena nella prima fase a Lodz e vinta dalle polacche al tie-break: allora però le azzurre erano già certe del primo posto nel girone, adesso la posta in palio è ben diversa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA POLONIA

Dobbiamo segnalare che la diretta tv di Italia Polonia sarà garantita da Rai Due, dunque una importante ribalta sulla tv generalista è garantita alle azzurre anche per la finale terzo posto di questi Europei 2019 di volley femminile. La diretta streaming video sarà dunque disponibile per tutti tramite il servizio offerto da Rai Play, ma ricordiamo che anche sulla piattaforma DAZN sarà garantito lo streaming di Italia Polonia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA ITALIA POLONIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Polonia, dobbiamo innanzitutto osservare che si tratta di una partita particolare, come sempre quando parliamo di una finale terzo posto di qualsiasi competizione. Nella pallavolo poi si torna in campo il giorno dopo le semifinali, per cui sarà importante anche capire chi tra Italia e Polonia sarà riuscito a smaltire meglio la delusione del mancato approdo in finale. L’Italia può rimpiangere il cambio di tabellone imposto dal cervellotico regolamento della Cev: siamo finite dalla parte del tabellone della Serbia, che vincendo il nostro girone non ci sarebbe dovuto capitare, inoltre si sono aggiunte altre complicazioni logistiche come i viaggi tra Bratislava, Lodz e Ankara nel giro di pochi giorni. La sensazione però è che la Serbia abbia comunque ancora qualcosa in più: sarebbe bene salire sul podio per dimostrare che solo le campionesse del Mondo sono superiori all’Italia. Le due semifinali di ieri sono state partite molto simili come andamento: la Polonia del terzo set potrebbe farci paura, ma la squadra globalmente battuta in modo netto dalla Turchia è certamente alla portata di Chirichella e compagne.



