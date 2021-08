Video/ Italia Serbia (0-3): highlights. Azzurre deludenti: out dalle Olimpiadi 2020!

Sonora e dolorosa sconfitta per l’Italia contro la Serbia con il risultato di 3-0 nel match per i quarti di finale di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo la prematura eliminazione della squadra maschile, anche le ragazze di Mazzanti chiudono con gran delusione il proprio percorso a cinque cerchi: davvero un gran dispiacere se ricordammo che questo gruppo aver tutte le carte per poter centrare una storica medaglia a Tokyo 2020. Pure oggi Egonu e compagne non sono riuscite a dimostrare di avere qualcosa in più e con merito la Serbia dunque passa il turno. Le ragazze di Terzic infatti sono state feroci e implacabili, come si conviene a questi appuntamenti, molto precise su tutti i fondamentali: al contrario delle azzurre, apparse dopo un primo set combattuto, opache e imprecise. Raccontando poi delle principali azioni del match tra Italia e Serbia, va davvero detto che in avvio le azzurre avevano colpito positivamente: nel primo set perso per 25-21, le nostre beniamine avevano messo in campo un’ottima prova, colpite solo da un poco di sfortuna nel finale. Nel secondo set però l’Italia comincia ad apparire opaca: troppi errori da parte delle azzurre che soffrono la prepotenza di Boskovic e compagne, che con merito vanno a vincere addirittura per 25-14. Ne terzo set, che doveva essere del riscatto per il tricolore, le azzurre cominciano bene ma ben presto vengono riprese e sorpassate dalle avversarie, davvero implacabili. È 25-21 nel finale del terzo parziale e dunque netto successo per 3-0 della Serbia contro l’Italia: il volley azzurro esce dalle Olimpiadi di Tokyo 2020.

IL TABELLINO

Serbia – Italia 3-0 (25-21;25-14; 25-21)

Serbia: Busa 5, M. Popovic 6, Mirkovic n.e., Mihajlovic n.e., Ognjenovic 4, Bjelica n.e., Aleksic n.e., Rasic 10, S. Popovic, Boskovic 24, Milenkovic 6, Blagojevic n.e. All. Zoran Terzic.

Italia: Sorokaite, Malinov 1, De Gennaro, Folie 2, Orro 1, Bosetti 6, Chirichella 1, Danesi 6, Fahr 2, Pietrini 7, Sylla, Egonu 16. All. Davide Mazzanti.

VIDEO ITALIA SERBIA, GLI HIGHLIGHTS

