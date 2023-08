DIRETTA ITALIA BOSNIA/ Video streaming Rai: parlano Mazzanti e Squarcini (Eurovolley donne 2023, 22 agosto)

DIRETTA ITALIA BOSNIA: LE PAROLE AZZURRE

Verso la diretta di Italia Bosnia, diamo spazio innanzitutto al soddisfatto commento di Davide Mazzanti dopo la netta vittoria di sabato scorso per 3-0 contro la Bulgaria a Monza: “Credo che siamo cresciuti nella partita. Abbiamo lavorato per avere questo gruppo con tutte disponibili e quando serve qualcosa io devo avere coraggio di dare spazio a tutte e le ragazze, a loro volta, devono avere coraggio nel fare quello che serve per vincere”. In seguito c’è stato il trasferimento a Torino e la presentazione di quanto ci attenderà nell’ultima parte del girone è stato affidato a Federica Squarcini.

“Dobbiamo continuare a crescere per migliorare il nostro gioco – ha dichiarato la centrale azzurra per il sito della FIPAV -. Ora vanno aggiustati quegli aspetti in cui ancora non riusciamo ad essere come vorremmo. Sono certa che con il passare dei giorni riusciremo a trovare le risposte che ancora cerchiamo lavorando con attenzione e determinazione. Infine speriamo ma ne siamo certe, di poter contare sull’affetto e il calore della nostra gente”, a Torino come è già stato sia a Verona sia a Monza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA BOSNIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Bosnia in chiaro per tutti sarà garantita inizialmente su Rai Sport (canale numero 58) e poi su Rai Due dalle ore 22.00 circa, alternandosi con i Mondiali di atletica. In ogni caso, saranno il sito e la app di RaiPlay a garantire la diretta streaming video di Italia Bosnia. In alternativa, ecco Sky Sport Summer o il servizio Sky Go per gli abbonati alla televisione satellitare. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA BOSNIA

ITALIA BOSNIA: PER IL PRIMATO NEL GIRONE!

Italia Bosnia, in diretta dal PalaGianniAsti (più noto come PalaRuffini) di Torino, si giocherà alle ore 21.15 di questa sera, martedì 22 agosto 2023, per la quarta giornata degli Europei di volley femminile 2023 per le Azzurre del c.t. Davide Mazzanti nel girone B, finora completamente dominato dall’Italia. Oggettivamente sapevamo di essere la favorita d’obbligo del gruppo, però vincere tre partite su tre per 3-0 non è mai scontato e invece le Azzurre ci sono riuscite, per cui la qualificazione è cosa fatta e con la diretta di Italia Bosnia si potrebbe anche blindare il primo posto con una partita d’anticipo.

Domani sera chiuderemo la fase a gironi contro la Croazia, ma un altro successo pieno contro la Bosnia ci renderebbe già inattaccabili per chiunque dopo il 3-0 rifilato alla Romania a Ferragosto nello scenario dell’Arena di Verona e poi gli altri due perentori successi colti a Monza, il primo venerdì sera contro la Svizzera e l’altro sabato contro la Bulgaria, ancora più prezioso perché le bulgare sembravano essere le avversarie forse più pericolose. Continuerà la marcia trionfale? Sarà naturalmente la diretta di Italia Bosnia a dircelo…

DIRETTA ITALIA BOSNIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Bosnia vedrà quindi nuovamente le Azzurre nei panni delle grandi favorite per la vittoria in questo girone che sta servendo al c.t. Davide Mazzanti quasi da “allenamento”, detto naturalmente con tutto il rispetto per le nostre avversarie e per una manifestazione comunque da onorare al meglio fin dalle prime partite. L’Italia può permettersi di ruotare la propria rosa, dando ad esempio ampio spazio ad Ekaterina Antropova, naturalizzata italiana appena pochi giorni prima del via di questi Europei e già ottima protagonista come preziosa alternativa per una Paola Egonu non ancora al top, ma che sicuramente ci servirà quando il gioco si farà duro.

L’obiettivo principale del girone è quello di chiudere al primo posto per garantirci l’accoppiamento più semplice possibile anche per l’ottavo di finale che giocheremo a Firenze, naturalmente conservando anche il massimo possibile delle forze che poi diventeranno fondamentali nella fase più calda dell’eliminazione diretta, quando naturalmente dovremo sfidare le altre big del Vecchio Continente per restare sul tetto d’Europa. La diretta di Italia Bosnia sancirà dunque stasera un altro determinante passo avanti in questo senso?











