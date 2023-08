DIRETTA ITALIA BULGARIA/ Video streaming Rai: focus sulle nostre rivali (Europei volley 2023, oggi 19 agosto)

DIRETTA ITALIA BULGARIA: LE AVVERSARIE

Addentrandoci ancor più nella diretta di Italia Bulgaria, facciamo ora un rapido focus sulla nazionale che questa sera affrontiamo agli Europei volley femminile 2023. La Bulgaria è stata una ottima realtà quando ancora esisteva il blocco sovietico: non indifferente il titolo continentale vinto nel 1981, perché l’Unione Sovietica aveva ottenuto 10 successi nelle prime 11 edizioni del torneo ma in quell’occasione la Bulgaria, che giocava in casa, era stata capace di batterla in finale. Da quel momento però la nazionale bulgara non è più tornata in finale: una medaglia di bronzo era precedente, l’altra invece è arrivata nel 2001 e anche in questo caso era questa federazione a ospitare gli Europei di volley femminile.

Con il tempo la Bulgaria si è parecchio ridimensionata; due anni fa ha ospitato il suo girone e lo ha ottimamente vinto davanti alla Polonia, ma agli ottavi clamorosamente è arrivata l’eliminazione (al tie break) per mano della Svezia. Inoltre, bisogna ricordare che la Bulgaria ha partecipato alle Olimpiadi una sola volta (nel 1980, peraltro vincendo il bronzo) mentre ai Mondiali nelle ultime tre edizioni non è mai arrivata ai quarti di finale. Parrebbe dunque un compito agevole per l’Italia questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA BULGARIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Bulgaria sarà garantita da Rai Sport, ribalta quindi generalista per la seconda uscita delle Azzurre negli Europei di volley femminile 2023 (per la precisione al numero 57 del telecomando). Questo vuol dire naturalmente che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video di Italia Bulgaria, che sarà fornita tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA BULGARIA

ANCORA LE AZZURRE!

Italia Bulgaria è in diretta dall’Arena Monza, chiaramente nell’omonima città brianzola, alle ore 21:00 di sabato 19 agosto: è questo il terzo appuntamento per la nostra nazionale agli Europei volley femminile 2023. Come già dicevamo nei giorni scorsi, siamo nel gruppo B che si gioca interamente nel nostro Paese: l’Italia difende il titolo vinto due anni fa e per la seconda sera consecutiva gioca a Monza, mentre poi si sposterà a Torino per chiudere il girone e lanciarsi così verso le fasi finali.

Un’Italia che ha fatto molto bene anche in Nations League, pur se poi il cammino si è interrotto ai quarti: Davide Mazzanti ha anche potuto testare le nuove leve e ora si presenta agli Europei volley 2023 sapendo di avere il ruolo del favorito se non altro per vincere il girone, perché poi chiaramente bisognerà valutare anche gli incroci del tabellone per conoscere la nostra sorte. Intanto, mentre aspettiamo che la diretta di Italia Bulgaria ci faccia compagnia, possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che emergeranno da questo match e dal torneo in termini generali.

DIRETTA ITALIA BULGARIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Come detto dunque la diretta di Italia Bulgaria rappresenta il terzo impegno nel girone per le nostre ragazze: la nazionale femminile chiuderà poi la prima fase degli Europei volley 2023 sfidando Bosnia e Croazia, altre due avversarie che sono assolutamente abbordabili. Del resto la formula, che prevede quattro gironi da sei nazionali, è fatta in modo che le big non debbano troppo penare per prendersi la qualificazione agli ottavi di finale; quello che cambierebbe sarebbe ovviamente il piazzamento in classifica, con le avversarie nell’eliminazione diretta che potrebbero essere più toste.

Da questo punto di vista sembra che l’Italia abbia avuto un sorteggio benevolo: nessuna delle rivali che incrocia nel gruppo B hanno la caratura di una nazionale che due anni fa è tornata sul tetto d’Europa, sicuramente sta anche ricostruendo inserendo le giovani ma ancora una volta ha iniziato la kermesse continentale nel gruppo delle favorite per arrivare in fondo e mettersi la medaglia d’oro al collo. Il cammino sarà lungo e non privo di difficoltà, intanto scopriremo quello che succederà nella diretta di Italia Bulgaria e dopo questa sera anche il futuro a breve termine per le nostre ragazze potrebbe essere più chiaro.











