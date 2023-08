DIRETTA ITALIA SVIZZERA/ Video streaming Rai 2: focus sulle elvetiche, Europei volley donne 18 agosto 2023

DIRETTA ITALIA SVIZZERA: FOCUS SULLE ELVETICHE

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Svizzera, seconda uscita azzurra agli Europei di volley femminile 2023, possiamo spendere qualche parola in più sulla Nazionale elvetica, che di certo non può essere considerata una big nel panorama internazionale della pallavolo femminile. I numeri sono impietosi: innanzitutto, la Svizzera non ha mai partecipato nemmeno una volta alla fase finale di un Mondiale oppure delle Olimpiadi, ma pure a livello europeo c’è pochissimo da segnalare. Storicamente c’erano solamente due partecipazioni alla fase finale, nel 1967 e nel 1971, senza comunque mai arrivare tra le prime dieci.

Il ritorno è stato con il quattordicesimo posto del 2013, poi ecco altre due mancate qualificazioni e solo dal 2019 in poi abbiamo tre presenze consecutive, favorite però dall’allargamento che ha ormai toccato quota 24 Nazionali alla fase finale. La Svizzera non ha mai passato il girone, possiamo osservare che pure due anni fa era nel gruppo con l’Italia e perse per 3-0 la partita contro le Azzurre, il 26 agosto 2021 a Zara. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA SVIZZERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Svizzera sarà garantita da Rai 2, ribalta quindi generalista per la seconda uscita delle Azzurre negli Europei di volley femminile 2023. Questo vuol dire naturalmente che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video di Italia Svizzera, che sarà fornita tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA SVIZZERA

SECONDA USCITA DELLE AZZURRE

Italia Svizzera, in diretta alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 18 agosto, si giocherà presso l’Arena di Monza, sede della seconda partita delle Azzurre negli Europei di volley femminile 2023 che erano cominciati martedì sera in un palcoscenico di enorme impatto come l’Arena di Verona per la partita inaugurale contro la Romania. Adesso si prosegue in un “normale” palazzetto dello sport, con spostamento a Monza per l’Italia, che è una delle quattro Nazioni organizzatrici della manifestazione insieme a Estonia, Germania e Belgio, ma soprattutto è anche la Nazionale campione d’Europa in carica. Le Azzurre del c.t. Davide Mazzanti due anni fa vinsero la precedente edizione degli Europei battendo la Serbia nella finale giocata a Belgrado, in casa delle slave.

Adesso naturalmente l’obiettivo è quello di confermarsi sul tetto d’Europa, per il momento c’è da superare la prima fase a gironi con il miglior piazzamento possibile e dobbiamo dire che l’inizio del cammino non è terribile, perché dopo la Romania anche la Svizzera è avversaria certamente inferiore (almeno sulla carta) all’Italia. Le Azzurre possono mettere sul piatto anche altri risultati recenti di notevole prestigio, come la vittoria nella Volleyball Nations League e il terzo posto ai Mondiali 2022, ma adesso bisogna pensare a questi Europei che vivremmo per gran parte in casa fra Verona, Monza e poi anche Torino nel girone e Firenze nella prima parte dell’eliminazione diretta, anche se poi la fase finale (sperando di esserne protagoniste) sarà a Bruxelles. Che cosa ci dirà la diretta di Italia Svizzera?

DIRETTA ITALIA SVIZZERA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Svizzera, dobbiamo osservare che siamo all’inizio di un’avventura che si annuncia intensa, come d’altronde è normale per la pallavolo. Nella prima fase a gironi di questi Europei di volley femminile 2023 i gruppi sono da sei squadre ciascuno e di conseguenza un minimo di cinque partite è garantito per tutti: per chi però (come l’Italia) ha obiettivi decisamente superiori, sarà prezioso non sprecare troppe energie in vista della fase ad eliminazione diretta dagli ottavi di finale in poi, che avrà un tabellone tennistico, per cui ovviamente sarà comunque prezioso ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica.

Insomma, esigenze a volte anche in contraddizione, con in più la particolarità dei trasferimenti: in genere ogni girone si gioca in una singola sede, invece il gruppo italiano è suddiviso fra Monza e Torino, con in più la partita inaugurale eccezionalmente all'Arena di Verona, per cui l'Italia giocherà in tre città diverse già nella prima parte dell'Europeo. Comunque per il momento l'obiettivo fondamentale è quello di mettere in campo la superiorità che sulla carta è netta rispetto alle prime rivali della missione "bis" agli Europei: non ci resta quindi altro da fare se non scoprire che cosa succederà nella diretta di Italia Svizzera…











