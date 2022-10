Diretta Italia Brasile/ Streaming video Rai: Azzurre per la finale, Mondiali volley

DIRETTA ITALIA BRASILE: SEMIFINALE!

Italia Brasile, in diretta dalla Omnisport Arena della città olandese di Apeldoorn, si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, giovedì 13 ottobre 2022, come seconda semifinale dei Mondiali di volley femminili che vedono quindi le Azzurre ancora in corsa per la conquista del titolo iridato, come nel 2018 quando la nostra avventura giunse sino alla finale, o meglio ancora il 2002, anno dell’unico Mondiale di pallavolo femminile vinto dall’Italia. La diretta di Italia Brasile ci proporrà stasera una semifinale di enorme fascino, che ci ricorda (per limitarci solo alla stagione in corso) la vittoria delle Azzurre nella finale di Nations League a luglio proprio contro le verdeoro, che però d’altro canto sono anche l’unica Nazionale che ci ha battuto finora in questi Mondiali.

Abbiamo già evidenziato in occasione dei quarti il fatto che le due metà del tabellone dei Mondiali rimangono rigidamente separati fino a queste semifinali comprese, tanto che sia nei quarti sia ora si ripropongono partite già vissute nella fase a gironi, il precedente di settimana scorsa quindi da rovesciare per la comunque magnifica Italia di Davide Mazzanti, finora vincitrice di nove partite su dieci. In palio c’è la finale iridata e la possibilità di continuare ad inseguire il sogno della doppietta con il Mondiale maschile: che cosa succederà nella diretta di Italia Brasile?

DIRETTA ITALIA BRASILE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Brasile sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Tre, naturalmente canale numero 3 del telecomando in chiaro, al posto di Rai Due perché per la prima volta si gioca in serata, mentre per gli abbonati il canale di riferimento è sempre Sky Sport Arena, il numero 204 della piattaforma. Di conseguenza, segnaliamo pure che la diretta streaming video di Italia Brasile sarà garantita sia da Rai Play per tutti sia da Sky Go per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA BRASILE

DIRETTA ITALIA BRASILE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Brasile ci offrirà dunque una semifinale nobilissima per i Mondiali di volley femminile 2022. Le due squadre ci sono arrivate eliminando martedì nei quarti di finale le due big asiatiche, cioè gli altri due colossi di una metà del tabellone decisamente complicata. L’Italia ha confermato la sua superiorità contro la Cina vincendo per 3-1 dopo l’ancora più netto 3-0 dei gironi, mentre il Brasile ha dovuto faticare ben di più per battere 3-2 il Giappone dopo essere stato sotto di due set ed avere vinto ai vantaggi il quarto, ma d’altronde va detto che nel primo gruppo le verdeoro avevano perso contro le nipponiche.

Il bilancio per l’Italia di Davide Mazzanti finora è eccellente, con nove vittorie su dieci partite di questa infinita maratona che sono i Mondiali di pallavolo femminile, senza dimenticare che l’unica sconfitta è arrivata per 17-15 al quinto set, anche se proprio contro il Brasile. Le verdeoro invece hanno perso appunto contro il Giappone nel girone e hanno anche lasciato qualche set di più per strada lungo il cammino, ma pure il Brasile finora vanta nove successi in dieci partite. Impossibile quindi sbilanciarsi troppo, sarà meglio godersi le straordinarie emozioni che sicuramente ci regalerà la diretta di Italia Brasile…











