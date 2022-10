Diretta Italia Cina/ Streaming video Rai 2: rematch nei quarti! (Mondiali volley)

DIRETTA ITALIA CINA: È DENTRO O FUORI!

Italia Cina si gioca in diretta alla Omnisport Apeldoorn, alle ore 17.00 di martedì 11 ottobre: la partita è valida per i quarti di finale dei Mondiali volley 2022, dunque la competizione iridata al femminile è arrivata alla fase ad eliminazione diretta e già questa sera conosceremo i nomi delle quattro nazionali che si affronteranno in semifinale. Fatto curioso: la Cina è l’ultima squadra contro cui abbiamo giocato (vincendo con un netto 3-0) nel secondo girone, sono passati appena 3 giorni da allora ma il punto è che la formula dei Mondiali volley 2022 è particolarmente cervellotica, e allora dobbiamo spiegarla nel dettaglio.

Dopo i due gironi, il secondo dei quali calcolando anche i punti ereditati dalla prima fase, il tabellone dei quarti prevede incroci tra nazionali che si siano affrontate nella seconda fase; dunque saranno sfide andate in scena molto più recentemente delle altre, ma ci sarebbe da discutere anche sugli accoppiamenti delle semifinali già formati. Lo vedremo: intanto noi guardiamo con parecchia fiducia alla diretta di Italia Cina proprio per quello che è accaduto lo scorso sabato, mentre aspettiamo che ad Apeldoorn si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dall’importante match per i quarti di finale.

DIRETTA ITALIA CINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Cina sarà garantita ancora una volta da Rai Due, che si è occupato di tutte le partite delle azzurre ai Mondiali volley 2022: dunque anche oggi l’appuntamento sarà in chiaro per tutti sulla televisione di stato, e come sempre possiamo ricordare che in assenza di un televisore questo match potrà essere seguito anche con il servizio di diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito di Rai Play o installandone la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA CINA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA CINA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Cina ci presenta una partita nella quale le azzurre sono favorite, ma non devono certamente sottovalutare l’impegno: la nazionale asiatica infatti si è comportata molto bene nel corso dei Mondiali volley 2022, basti pensare che nella seconda fase ha battuto l’Olanda (che giocava in casa) e ha vinto tre delle quattro partite disputate. Avversaria tosta, che abbiamo battuto in maniera netta e inequivocabile sabato e che anche per questo andrà a caccia di riscatto; Davide Mazzanti sa fin troppo bene che il quarto di finale potrebbe essere ben diverso rispetto a tre giorni fa.

L’Italia comunque è stata quasi perfetta nei Mondiali volley 2022: ha perso solo contro il Brasile – al tie break – ha lasciato per strada qualche set ma tutto sommato quando si è trattato di alzare il suo livello lo ha sempre fatto, e questo è sicuramente l’aspetto più confortante adesso che arriva la fase ad eliminazione diretta del torneo, nella quale gli errori non sono più contemplati. Vedremo allora cosa accadrà sul parquet: tra poche ore la diretta di Italia Cina prenderà il via e noi dobbiamo sperare che le nostre ragazze ci regalino la semifinale, avvicinando quel titolo iridato che sarebbe un sogno…











