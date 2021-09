Diretta Italia Bulgaria/ Streaming video Rai 2: rivale ostico? (Volley)

DIRETTA ITALIA BULGARIA: SFIDA NON BANALE PER DE GIORGI

Italia Bulgaria, in diretta dalla Ostravar Arena di Ostrava, è la partita di volley maschile in programma oggi, lunedi 6 settembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 15.45. Si accende il terzo turno per la fase a gironi degli Europei di volley maschile per la nazionale di Fefè De Giorgi, ecco che si para oggi davanti un rivale ostico come è la selezione bulgara del ct Silvano Prandi. Dopo dunque aver ben fatto contro Bielorussia e Montenegro, per gli azzurri ecco un vero banco di prova, dove saggeremo le condizione come anche le ambizioni della nuova nazionale, in gran parte rinnovata dopo l’esperienza alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Siamo dunque impazienti di vedere di che pasta saranno fatti i nostri beniamini, affatto favoriti obbligati nella diretta Bulgaria Italia.

DIRETTA ITALIA BULGARIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bulgaria Italia sarà affidata a Rai Due: spazio dunque sulla rete ammiraglia per la sfida degli azzurri agli Europei di volley maschile. Appuntamento dunque sul numero 2 del telecomando del digitale terrestre alle ore 15.45 : l’incontro di pallavolo da Ostrava sarà visibile naturalmente anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA BULGARIA: L’AVVERSARIO DEGLI AZZURRI

Siamo impazienti di dare il via alla diretta tra Bulgaria e Italia, ma come abbiamo detto, gli azzurri non sono per forza i netti favoriti oggi per il terzo incontro ai gironi degli Europei di volley maschile. Certo la nazionale di Fefè De Giorgi ha debuttato al meglio nella competizione con Bielorussia e Montenegro e ha certo dalla sua l’entusiasmo e la voglia di mettersi in mostra di un gruppo completamente riformato e con tanti giovani motivati a conquistare i galloni di titolari (anche per i prossimi anni) sul campo. Pure la Bulgaria di Prandi non è rivale da sottovalutare: se la selezione non ha raggiunto grandi risultati negli ultimi anni nelle competizioni internazionali, pure la Bulgaria ha dalla sua individualità importanti, una su tutte quella di Tsevan Sokolov , opposto della Dinamo mosca (ma pure di Trento e Lube in passato). In ogni caso gli azzurri dovranno afre attenzione non far calare mai la tensione e la concentrazione: i bulgari potrebbero in pochissimi istanti prendere il sopravvento, vedremo però che dirò il campo!

