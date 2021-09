Diretta Serbia Italia/ Streaming video Rai: finale Europei 2021 volley femminile

DIRETTA SERBIA ITALIA: LA FINALE DEGLI EUROPEI 2021!

Serbia Italia è in diretta dalla Stark Arena di Belgrado, alle ore 20:00 di sabato 4 settembre: ci siamo, questa è la finale degli Europei 2021 di volley femminile e le azzurre sono pronte all’appuntamento con la storia. Il titolo continentale manca da 12 anni: troppo se consideriamo le possibilità avute, ma soprattutto la partita contro la nazionale serba è l’occasione per toglierci parecchi sassolini dalla scarpa. Intanto giochiamo in casa loro, e dunque sarebbe ancora più bello vincere gli Europei sul campo di una straordinaria avversaria; poi naturalmente non possiamo non pensare alle ultime tre delusioni che la Serbia ci ha fatto vivere, e dunque certamente la squadra di Davide Mazzanti scenderà in campo con uno sprint in più.

Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Serbia Italia; stiamo parlando di due squadre che sono abituate ad essere a questi livelli, ma la finale degli Europei 2021 di volley femminile è comunque una partita che sfugge a ogni definizione; aspettiamo naturalmente che arrivi il momento di giocare, intanto possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero essere affrontati, chiaramente nella speranza che sia il nostro tricolore a sventolare al cielo di Belgrado questa sera…

DIRETTA SERBIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Serbia Italia sarà affidata ai due canali Rai Sport + e Rai Sport: la televisione di stato ha seguito tutte le partite delle azzurre agli Europei 2021 di volley femminile, e naturalmente non farà eccezione la finale per il titolo. Gli appassionati potranno dunque seguirla anche in diretta streaming video, utilizzando il sito o l’app ufficiali di Rai Play; in alternativa, sappiamo che i match della rassegna continentale sono forniti anche da DAZN, in questo caso occorre aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SERBIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Serbia Italia si commenta da sola: finale degli Europei 2021 di volley femminile, in palio c’è il titolo continentale che magari non sarà il più luminoso del periodo (si sono appena giocate le Olimpiadi e l’anno prossimo ci sono i Mondiali) ma che in senso assoluto resta chiaramente importantissimo. Le azzurre sono arrivate all’ultimo atto dominando, non c’è altra definizione: una dopo l’altra hanno messo sotto tutte le avversarie, quelle di un girone certamente abbordabile e nel quale abbiamo rispettato le premesse ma poi anche le tre che abbiamo trovato nella fase ad eliminazione diretta, vale a dire Belgio, Russia e Olanda.

Il capolavoro è sicuramente stato quello dei quarti di finale in cui abbiamo demolito la nazionale russa, ma abbiamo giocato alla grande anche in semifinale e, in generale, l’Italia è arrivata alla semifinale degli Europei 2021 di volley femminile concedendo appena tre set in otto partite disputate. Chiaramente questa sera c’è, dall’altra parte della rete, una Serbia che ha sostanzialmente vinto tutto in questi anni; sarà durissima e in più loro saranno sul suolo amico, ma noi possiamo ricordare una grande impresa che all’inizio di luglio una nostra nazionale ha timbrato a Belgrado, e sperare…



