Diretta Italia Bulgaria/ Streaming video Rai: sfida delicata (Europei volley 2019)

Italia Bulgaria è in programma alle ore 19:30 di martedì 17 settembre, presso la Park&Suites Arena di Montpellier: è la quarta giornata del gruppo A agli Europei volley 2019, e la posta per gli azzurri si alza decisamente dopo le prime sfide. La nazionale di Gianlorenzo Blengini si trova a punteggio pieno e, viste le altre gare, è già ampiamente qualificata per la prossima fase. Così anche la stessa Bulgaria e i padroni di casa della Francia; tuttavia vincere le prossime due gare sarà importante per evitare un incrocio più complesso agli ottavi di finale, dove potremmo finire in pasto alla temibile Russia ma anche pescare la Finlandia o la Turchia, che appaiono decisamente più abbordabili. Al netto di questo, l’Italia deve fornire una prestazione di livello soprattutto sul profilo della concentrazione: contro la Grecia e, soprattutto, la Romania i nostri ragazzi hanno avuto qualche calo che ha portato a perdere due set che potrebbero rivelarsi sanguinosi. Ad ogni modo aspettiamo ora la diretta di Italia Bulgaria per capire in che modo il percorso della nostra nazionale proseguirà negli Europei volley 2019.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Bulgaria, come per tutte le partite della nostra nazionale di volley agli Europei, sarà garantita dalla televisione di stato che la fornirà in chiaro sui canali “gemelli” Rai Sport e Rai Sport +, dunque ai numeri 57 e 58 del telecomando. In alternativa resta valida l’opzione della diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it. Per altre informazioni utili sul torneo consigliamo la consultazione del portale ufficiale www.cev.lu. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA BULGARIA: RISULTATI E CONTESTO

Dunque Italia Bulgaria sarà presumibilmente decisiva, così come l’ultima sfida che gli azzurri giocheranno contro la Francia, per il piazzamento nella griglia degli ottavi di finale: il gruppo A di Montpellier ha confermato quanto già si sapeva alla vigilia degli Europei, ovvero che le tre nazionali attualmente a punteggio pieno partivano una spanna sopra le avversarie e si sarebbero giocate il primato nelle partite dirette. Per questo motivo i due set che gli azzurri hanno lasciato per strada contro Grecia e Romania rischiano di essere un problema: nelle prime tre giornate infatti Francia e Bulgaria hanno fatto meglio, di conseguenza in questo momento ci troviamo al terzo posto della classifica e incroceremmo la Russia. I dettagli sono importanti e Gianlorenzo Blengini lo sa; domenica contro la Romania l’Italia ha giocato una buona partita e ha vinto tre set in maniera dominante, ma ha anche scoperto di non potersi distrarre nemmeno per un secondo perchè la formula ad eliminazione diretta, dopo questo girone, concede davvero poco spazio ai cali di tensione. La Bulgaria rappresenta comunque un avversario che già di per sè va onorato al massimo: vedremo allora come si comporteranno gli azzurri in una gara che potrebbe essere vitale per il cammino negli Europei volley 2019.



