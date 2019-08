Diretta Italia Camerun/ Streaming video Rai: azzurri per le Olimpiadi 2020 (volley)

Italia Camerun, in diretta dal Pala Florio di Bari, è la partita di volley maschile in programma oggi, venerdì 9 agosto: fischio d’inizio fissato per le ore 21.15 per questo primo incontro del Torneo di qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020 che l’Italia ospita a Bari, come era stato settimana scorsa per le donne a Catania. Dopo le emozioni della Nations League, nella quale il commissario tecnico Gianlorenzo Blengini ha dato ampio spazio anche ai giovani, la Nazionale torna in campo per un obiettivo stavolta fondamentale. Italia Camerun apre un quadrangolare che proporrà la stessa identica formula del torneo femminile: passerà solamente la prima, in teoria dovrebbe essere un duello tra Italia e Serbia (che affronteremo domenica), ma prima naturalmente vanno sconfitte Camerun e Australia per evitare di mettere tutta in salita la situazione già prima di domenica.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE ITALIA CAMERUN

Ricordiamo a tutti gli appassionati di volley che la diretta tv di Italia Camerun di questa sera alle ore 21.15, come pure gli altri match degli azzurri per il torneo di qualificazione olimpica a Tokyo 2020, sarà visibile sulla tv di stato. Appuntamento con la squadra del c.t. Blengini su Rai Due, ma ricordiamo anche la diretta streaming video degli incontri, che sarà assicurata naturalmente tramite il servizio RaiPlay.

DIRETTA ITALIA CAMERUN: IL CONTESTO

La diretta Italia Camerun dunque ci proporrà una partita da vincere a tutti i costi per gli azzurri, possibilmente anche con il minimo sforzo, seguendo l’esempio delle azzurre che a Catania avevano cominciato il cammino proprio con una vittoria per 3-0 contro un’altra compagine africana, cioè il Kenya. Il Camerun nel volley maschile è una delle migliori squadre del Continente Nero, ma la differenza di valori è netta e l’Italia questa sera dovrà farla emergere in modo chiaro, anche perché qualificarsi alle Olimpiadi è davvero difficile. C’è un posto a disposizione da questo torneo di Bari ed eventualmente ce ne sarà un altro a gennaio nel torneo di qualificazione europea che comprenderà tutte le formazioni del Vecchio Continente che non otterranno il pass in questo weekend. Il livello complessivo presumibilmente sarà ancora più alto ed inoltre si sarà nel pieno della stagione dei club: dunque sarebbe meglio evitare questa insidia e festeggiare già a Bari…



