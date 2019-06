Diretta Brasile Italia/ Streaming video e tv: ultimo atto (Volley Nations League)

Brasile Italia, in diretta dal Ginásio Nilson Nelson della capitale Brasilia, alla mezzanotte ora italiana tra domenica 30 giugno e lunedì 1° luglio, è il terzo e ultimo impegno della nostra Nazionale di pallavolo maschile nella ultima settimana della prima fase della Volleyball Nations League 2019, torneo che dall’anno scorso ha preso il posto della World League in campo maschile e che caratterizza la prima parte di una estate che sarà ancora lunghissima, tra le qualificazioni olimpiche e gli Europei. A Brasilia si disputa la Pool 18, uno dei quattro triangolari di questa ultima settimana della prima fase: Brasile Italia è anzi in assoluto l’ultima partita di questo lungo cammino in giro per tutto il mondo cominciato oltre un mese fa, alla fine di maggio, che porta le prime cinque in classifica più gli Stati Uniti organizzatori alla Final Six di Chicago. Una vera e propria chiusura di lusso, perché Brasile Italia è la storia della pallavolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BRASILE ITALIA

Dobbiamo segnalare che Brasile Italia sarà visibile in diretta tv sia in chiaro sul Nove (numero 9 del telecomando) sia su Eurosport (canale numero 210 della piattaforma Sky) e in diretta streaming video su Eurosport Player. Per seguire questa terza uscita degli azzurri nella quinta settimana della Volleyball Nations League 2019 da Brasilia un altro fondamentale punto di riferimento dovranno essere il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA BRASILE ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Brasile Italia dunque dobbiamo sottolineare che questa partita non è mai come le altre, qualunque sia la posta in palio. Sappiamo che la Volleyball Nations League 2019 è una sorta di lunga preparazione per i più importanti eventi che attendono la Nazionale del commissario tecnico Gianlorenzo Blengini nelle prossime settimane. Il c.t. infatti ha scelto di utilizzare in questo torneo un’Italia almeno parzialmente sperimentale, un mix di campioni già affermati e di giocatori che hanno bisogno di accumulare esperienza e che magari paradossalmente possono trovare più spazio in azzurro piuttosto che con i club. Brasile Italia, soprattutto in casa loro, è un banco di prova di altissimo livello: tre anni fa a Rio de Janeiro era la finale olimpica, adesso è “solo” una partita di Volleyball Nations League, ma il fascino resta sempre altissimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA