Diretta/ Italia Canada streaming video tv: riecco il Settebello (Pallanuoto)

Italia Canada è in diretta dalla Sopron Lover Pool, e si gioca alle ore 19:30 di giovedì 23 giugno: oggi va dunque in scena la seconda partita del Settebello nei Mondiali nuoto 2022 Budapest. Riecco il Settebello in piscina in una fase molto delicata del Mondiale: Bisogna accumulare punti e differenza reti per arrivare nel migliore dei modi alla sfida con la Spagna che sarà decisiva per il primo posto nel girone. Gli azzurri hanno iniziato con un 22-4 contro il Sudafrica mentre il Canada ha perso 2-19 contro la Spagna che parte con una differenza reti a +17, un gol in meno rispetto all’Italia che ha appunto un +18.

Servirà dunque una vittoria di larga misura contro i canadesi, battuti 8-2 nell’ultimo precedente datato 2015. Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha commentato così la performance del Settebello all’esordio contro i sudafricani. “Abbiamo rotto il ghiaccio e preso le misure alla piscina. I ragazzi hanno dimostrato un’ottima personalità, nonostante un po’ d’emozione iniziale che però ci può stare. Abbiamo avuto anche l’opportunità di provare qualche schema in difesa, che ci servirà nelle prossime partite che saranno più impegnative. Sono contento della prestazione e delle risposte avuta anche dai più giovani“.

La diretta tv di Italia Canada, partita di pallanuoto ai Mondiali nuoto 2022 Budapest, sarà trasmessa dalla televisione di stato: un appuntamento dunque in chiaro per tutti, ma resta da capire se il canale di riferimento sarà Rai Due (che si collega dalle ore 18:00 per le finali di ogni giornata) oppure Rai Sport. Ad ogni modo potrete assistere al match anche con il servizio di diretta streaming video, fornito senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente: basterà infatti visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure installare la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA SUDAFRICA PALLANUOTO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Canada dei Mondiali di Pallanuoto ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 9.50, mentre l’eventuale successo del Canada, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.55.











