DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024 BUDAPEST: ECCO LA QUINTA GIORNATA

Oggi sabato 14 dicembre è già il penultimo giorno di gare della diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024, siamo infatti arrivati alla quinta giornata della rassegna iridata in piscina da 25 metri presso la Duna Arena di Budapest che sancisce l’inizio di un nuovo quadriennio verso Los Angeles 2028 o, per il momento, i Mondiali in vasca lunga del 2025 a Singapore. Ricorderemo questi giorni per la curiosa pratica delle cerimonie di premiazioni doppie per la stessa gara al maschile e al femminile, ma naturalmente non sono mancati anche spunti tecnici significativi.

Per l’Italia potremmo mettere in copertina Alberto Razzetti, che ci ha portato due delle prime tre medaglie d’argento conquistate dall’Italia (le prime due individuali), poi naturalmente ci sono state le emozioni che abbiamo vissuto nella giornata di ieri ma c’è ancora molto da vivere, pur consapevoli del fatto che potrebbe essere un Mondiale di passaggio, a maggior ragione per noi, con tanti big che sono rimasti a casa. Tutto questo ricordato, è giunto il momento di presentare cosa ci attende oggi nella diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 dalle ore 17.30 per la sessione serale con semifinali e finali.

MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

Siamo arrivati al weekend, magari di sabato potrebbe esserci un maggior numero di persone che vorranno seguire la diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 in tv: il collegamento da Budapest sarà garantito in chiaro per tutti su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando). La Tv di Stato quindi offrirà gratuitamente a tutti anche la diretta streaming video dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2024 grazie a sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 2024 STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024: FINALI E PROGRAMMA DI OGGI

Ci saranno sei finali in programma oggi nella diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 di Budapest, per una quinta giornata che offrirà anche parecchie semifinali, dal momento che ovviamente domani (ultimo giorno di gare) la sessione serale sarà caratterizzata solo da finali. Abbiamo imparato nei giorni scorsi che gli organizzatori quasi sempre uniscono nello stesso giorno le finali maschile e femminile di una stessa specialità, oggi ad esempio saranno in palio i due titoli dei 100 farfalla ma anche quelli dei 400 misti, una delle discipline più massacranti del nuoto.

Per completare il quadro delle finali del giorno nella diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024, ecco pure gli 800 sl maschili e la staffetta 4x100m mista misti, cioè con due uomini e altrettante donne che si suddivideranno i quattro stili del nuoto. Infine, un accenno anche alle gare che oggi vivranno le semifinali e quindi poi assegneranno domani i loro titoli: sono ben quattro, cioè i 50 sl e i 50 rana, sia per gli uomini sia per le donne in entrambi i casi.