DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024 BUDAPEST: L’ULTIMA GIORNATA

Oggi domenica 15 dicembre la diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 si congederà, infatti siamo alla sesta giornata che è l’ultima della rassegna iridata in piscina da 25 metri, che deve assegnare gli ultimi titoli presso la Duna Arena di Budapest. Ricorderemo questi giorni per una raffica di record del Mondo, soprattutto da parte della Nazionale degli Stati Uniti, ma non solo: tanti campioni hanno lasciato il segno, da Gretchen Walsh alla canadese Summer McIntosh per citare solo le due che forse hanno messo a segno le imprese in assoluto più significative, come Ponti o Crooks tra gli uomini, ma con una buona dose di soddisfazioni anche per l’Italia.

Parlando degli Azzurri potremmo mettere in copertina Alberto Razzetti, che è stato splendido protagonista fin dalla prima giornata confermando di essere uno dei nuotatori più completi nel panorama internazionale, ma con citazione d’obbligo anche per il tris completo di medaglie conquistato venerdì dalla nostra Nazionale, sempre competitiva su livelli eccellenti nonostante tanti big siano rimasti a casa. Allora, prepariamoci a vivere per l’ultima volte le emozioni della diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024, come sempre dalle ore 17.30 per la sessione serale con tante finali.

MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

Sarà una domenica ricchissima di finali, quindi sarà un pomeriggio splendido per tifosi ed appassionati in compagnia della diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 in tv: il collegamento da Budapest sarà garantito ancora una volta in chiaro per tutti su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando). La Tv di Stato quindi offrirà gratuitamente a tutti grazie a sito o app di Rai Play anche la diretta Mondiali di nuoto in vasca corta 2024 in streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 2024 STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024: FINALI E PROGRAMMA DI OGGI

Ci saranno dieci finali in programma oggi nella diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 di Budapest, all’ultima giornata infatti ovviamente la sessione serale sarà caratterizzata solo da finali. Gli organizzatori uniscono nello stesso giorno le finali maschile e femminile di una stessa specialità, per poi proporle anche unite in una sola premiazione – quando si tratta di gare individuali. Oggi non farà eccezione, perché avremo cinque finali femminili e altrettante maschili e tutte nelle stesse specialità, a cominciare dalla velocità pura con la doppia finale dei 50 stile libero, ma anche dei 50 rana, anche se naturalmente questo è lo stile più “lento” del nuoto.

Ci sarà più da nuotare in occasione delle due finali dei 200 stile libero, dove abbiamo avuto un record del Mondo nella prima frazione della staffetta con Luke Hobson in campo maschile, oppure naturalmente anche nelle due gare decisive per l’assegnazione dei titoli dei 200 dorso. Infine, l’ultimo giorno della diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 ci offrirà anche le due finali delle staffette 4×100 miste, come da tradizione in chiusura di ogni grande campionato internazionale del nuoto.