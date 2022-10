Diretta Italia Cina/ Streaming video Rai 2: termina la 2^ fase! (Mondiali volley)

DIRETTA ITALIA CINA: LANCIATE VERSO I QUARTI!

Italia Cina è in diretta dalla Rotterdam Ahoy, alle ore 13:30 di sabato 8 ottobre: con questa partita si conclude la seconda fase dei Mondiali volley 2022 per la nostra nazionale, già proiettata verso i quarti di finale. L’Italia continua a macinare: martedì ha perso la sua prima partita contro il Brasile – cadendo in un tirato tie break – ma poi ha subito fatto la voce grossa battendo il Giappone, in una sfida che certamente era delicata per quanto era successo 24 ore prima e per la classifica del girone, sfida che non è iniziata nel migliore dei modi ma che poi le azzurre sono riuscite a condurre in porto con un 3-1 anche molto netto.

Qualche incidente di percorso c’è stato e forse questa non è la migliore versione della nostra nazionale di volley femminile, ma le azzurre sono arrivate ai Mondiali volley 2022 con l’oro europeo in tasca e dunque devono difendere il loro status. Adesso con la diretta di Italia Cina si inizierà anche a scoprire contro quale avversaria giocheremmo nei quarti di finale: naturalmente gli accoppiamenti possono essere molto diversi, ma è inutile fasciarsi la testa in anticipo e allora diciamo che intanto c’è questa partita da vincere, poi Davide Mazzanti si preoccuperà del prossimo passo…

ITALIA CINA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Cina sarà trasmessa su Rai Due, ancora una volta: appuntamento ormai fisso per le partite della nostra nazionale di volley femminile ai Mondiali 2022, anche questo dunque sarà un evento in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire il match della seconda fase anche in diretta streaming video. In questo caso, senza costi aggiuntivi, basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play o installare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA CINA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA CINA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Cina si prospetta tutt’altro che semplice, perché la nazionale asiatica sta facendo molto bene anche in questi Mondiali volley 2022 e nel corso della storia è riuscita a diventare una potenza della pallavolo internazionale, salendo sul tetto olimpico e ottenendo due medaglie nelle ultime due edizioni del torneo iridato. La Cina certamente fa paura ed è una seria candidata a salire sul podio; l’Italia, entrando in queste ultime fasi dei Mondiali, dovrà essere in grado di limitare quegli errori che sono costati qualcos.

Sia in termini di set lasciati per strada (contro il Belgio, ma soprattutto contro il Giappone) che della partita persa contro il Brasile, anche se ovviamente con una formula così lunga ci sono spazi per qualche calo di tensione. Adesso ovviamente per Mazzanti e le sue ragazze è appunto importante mantenere alta la concentrazione: al netto di quello che succederà nella diretta di Italia Cina, cioè il discorso legato al tabellone dei quarti di finale, bisognerà mandare un segnale concreto a tutte le rivali per il titolo, dunque si tratta di entrare in campo e provare a vincere per poi proiettarsi di corsa verso la fase ad eliminazione diretta.

