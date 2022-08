Diretta Italia Cina/ Streaming video Rai: si chiude il girone! (Mondiali volley)

DIRETTA ITALIA CINA: SI CHIUDE IL GIRONE!

Italia Cina è in diretta dall’Arena Stozice di Lubiana, e si gioca alle ore 21:15 di mercoledì 31 agosto: con questa partita gli azzurri chiudono il gruppo E ai Mondiali volley 2022. Finora percorso netto per la nazionale di Ferdinando De Giorgi: dopo l’avvio morbido contro il Canada, battuto senza perdere un set, l’Italia ha replicato la vittoria all’esordio, nella manifestazione iridata, e ha schiantato anche la Turchia che era l’avversaria più ostica nel girone. Contro la nazionale della mezzaluna è arrivato un altro 3-0: gli azzurri sono qualificati agli ottavi, e ora vanno alla ricerca della vittoria che consenta di blindare il primo posto nel girone.

Naturalmente, posizionarsi come leader del gruppo della prima fase sarebbe importante per due aspetti: quello mentale, perché ci darebbe tanta fiducia in vista dell’eliminazione diretta e manderebbe un segnale forte alle avversarie. Quello più pratico, perché la nostra avversaria sarebbe (almeno sulla carta) più abbordabile. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Italia Cina; aspettando che la partita dei Mondiali volley 2022 prenda il via, andiamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali di un match che potrebbe consegnarci una prima fase a punteggio pieno.

DIRETTA ITALIA CINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Cina viene affidata ancora una volta alla televisione di stato: questa volta il canale cui dovrete rivolgervi è Rai 3, disponibile anche in alta definizione e aperto a tutti. In assenza di un televisore, la partita dei Mondiali volley 2022 si potrà seguire anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure scaricarne e installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA CINA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Cina arriva tra poche ore, e ci dirà appunto se gli azzurri riusciranno a chiudere da imbattuti questa prima fase dei Mondiali volley 2022. L’obiettivo principale, arrivare agli ottavi, è stato archiviato ma del resto c’erano ben pochi dubbi sul fatto che gli azzurri ce la facessero; anche il primo posto nel gruppo E è sostanzialmente blindato, perché la Cina ha perso entrambe le sue partite (dunque contro Turchia e Canada) e quindi queste due nazionali che si incrociano questa sera faranno sì che in classifica almeno una resti dietro l’Italia, che del resto partendo da un 6-0 come set e avendole battute entrambe è sicura dell’obiettivo.

Poi vedremo quello che succederà: almeno per quanto riguarda il tabellone degli ottavi dovremmo evitare le corazzate (Brasile, Polonia, Stati Uniti e Francia sono sicuramente le più temibili ma occhio alla Slovenia che ha dato filo da torcere ai Bleus, scialacquando una vittoria quasi fatta) ma le insidie non mancheranno perché siamo ai Mondiali volley 2022, dunque tutte le avversarie meritano il giusto rispetto. Staremo dunque a vedere quello che succederà, ma per il momento godiamoci questa diretta di Italia Cina per la terza giornata del gruppo E.











