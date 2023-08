DIRETTA ITALIA CROAZIA/ Video streaming Rai: la posizione di Paola Egonu (Europei volley 2023, 23 agosto)

DIRETTA ITALIA CROAZIA: IL CASO EGONU

Lo abbiamo accennato nel presentare la diretta di Italia Croazia: si sta aprendo un caso Egonu all’interno della nostra nazionale? Spieghiamo: Paola Egonu ovviamente è la nostra giocatrice di punta, capace di vincere l’ennesima Champions League da protagonista (con il VakifBank) e ovviamente volto di punta dell’Italia campione d’Europa in carica. Ecco: il punto è che da poco tempo la federazione ha naturalizzato la giovane russa Ekaterina Antropova, che gioca nel suo stesso ruolo. Il risultato? Nelle prime partite del girone Egonu è finita in panchina, mentre la collega è stata titolare come opposto. Ora, Davide Mazzanti potrebbe anche far giocare le due insieme, spostando la nuova giocatrice di Monza come schiacciatrice.

Al momento invece ha puntato sull’alternanza, da vedere cosa succederà quando arriverà la fase ad eliminazione diretta; non di rado Paola Egonu ha parlato della maglia della nazionale come di un peso da portare (di fatto vi aveva anche rinunciato per le troppe critiche ricevute), quindi il fatto di farle saltare le partite del girone, o concederle solo degli spezzoni, può essere per il CT un modo per alleggerire la pressione. Staremo a vedere: ovviamente, il discorso non riguarda in alcun modo una Antropova che anzi, al netto di come ciascuno la pensi sulle naturalizzazioni, sta meritando di essere nella nostra nazionale e in questi Europei volley 2023 sta assolutamente facendo il suo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA CROAZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Croazia sarà affidata alla ancora una volta alla televisione di stato, che trasmette le partite della nostra nazionale agli Europei volley 2023: l'appuntamento anche in questo caso è su Rai Sport (numero 57 del telecomando) in chiaro per tutti, e bisogna ovviamente ricordare che, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, ci sarà la possibilità di seguire il match con la diretta streaming video fornita dalla stessa emittente, grazie al sito di Rai Play o alla relativa app installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ITALIA CROAZIA: TERMINA IL GIRONE!

Italia Croazia si gioca in diretta dal PalaRuffini di Torino, alle ore 21:00 di mercoledì 23 agosto: è la partita che chiude il gruppo B agli Europei volley 2023. La nostra nazionale, che ha potuto giocare in casa questa prima fase del torneo, è proiettata verso gli ottavi di finale: le prime gare sono state assolutamente confortanti e, come si prevedeva, le avversarie incrociate dalle azzurre si sono rivelate di un livello inferiore rispetto al nostro. L’Italia dunque procederà come prima nel girone; a questo punto bisognerà scoprire la nostra avversaria, al momento diciamo una tra Finlandia e Spagna e dunque altro impegno abbordabile.

Tuttavia vincere aiuta a vincere, di conseguenza nella diretta di Italia Croazia vedremo cosa succederà ma ci aspettiamo che le azzurre possano chiudere il loro girone nel migliore dei modi; in una competizione come gli Europei volley 2023 può essere certamente utile provare a fare bottino pieno anche quando non sia strettamente necessario, appunto per costruire quella fiducia che poi servirà nella fase ad eliminazione diretta, dove l’asticella delle difficoltà inevitabilmente si alzerà. Ora però scopriamo come andranno le cose a Torino nel match che oppone l’Italia alla Croazia.

DIRETTA ITALIA CROAZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Italia Croazia, che chiude l’impegno della nostra nazionale nel gruppo B agli Europei volley 2023. Come abbiamo già specificato, l’Italia ha avuto la fortuna di giocare questa prima fase del torneo in casa, spostandosi da Verona a Monza e quindi appunto a Torino; in più, essendo testa di serie per aver vinto gli Europei nell’ultima edizione, abbiamo pescato delle avversarie che, con tutto il rispetto, non sono certamente al livello della nostra nazionale. Dunque, Davide Mazzanti ha anche potuto fare qualche esperimento nel corso delle gare, provando a inserire qualche giovane e seconda linea.

Un tema sul quale vale la pena tornare, perché da una parte c’è sicuramente la necessità di tenere pronte quelle giocatrici che potrebbero essere utili anche più avanti nel corso degli Europei (evitando il logorio delle titolari, allo stesso tempo) ma dall’altra per esempio l’esclusione di Paola Egonu rischia di scatenare un caso mediatico e non solo. Al momento, ripetiamo, il tenore delle avversarie dell’Italia è tale da permetterci di vincere in scioltezza anche con le riserve, ma più avanti negli Europei volley 2023 la musica potrebbe cambiare, dunque bravo dovrà essere il nostro CT a trovare la quadratura del cerchio…











