DIRETTA ITALIA ESTONIA/ Video streaming Rai: focus sulla nazionale baltica (Europei volley 2023, 31 agosto)

DIRETTA ITALIA ESTONIA: GLI AVVERSARI

Aspettando la diretta di Italia Estonia facciamo anche un focus sulla nazionale che questa sera gli azzurri incrociano agli Europei volley 2023. Chiaramente, fino all’inizio degli anni Novanta l’Estonia era inglobata nell’Unione Sovietica, come anche le altre repubbliche che cadevano sotto quell’influenza; da quando è diventata indipendente ha dovuto aspettare il 2009 per giocare i primi Europei nella sua storia, chiudendoli al quattordicesimo posto. Va però detto che da allora l’Estonia si è ben comportata: in sette edizioni del torneo continentale ha mancato la qualificazione una sola volta (2013) anche se poi nella fase finale non ha mai raggiunto i quarti.

Il miglior risultato rimane l’undicesima posizione del 2015: nel girone di Torino era arrivato anche l’incrocio con l’Italia (3-0 azzurro con parziali 25-19, 26-24, 25-15), poi un set strappato alla Francia prima di battere nettamente la Croazia, chiudendo così il gruppo B al terzo posto. Ora vedremo: l’Estonia non fa parte dell’élite del volley europeo e mondiale, ma almeno le costanti partecipazioni a questa manifestazione possono permetterle di generare una spinta di entusiasmo sulle nuove generazioni, aumentando anche il livello tecnico del gioco. La diretta di Italia Estonia comunque resta parecchio abbordabile per la nostra nazionale… (agg. di Claudio Fraceschini)

DIRETTA ITALIA ESTONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Estonia sarà affidata alla ancora una volta alla televisione di stato, che trasmette le partite della nostra nazionale agli Europei volley 2023: l’appuntamento anche in questo caso è su Rai Sport (numero 57 del telecomando) in chiaro per tutti, e bisogna ovviamente ricordare che, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, ci sarà la possibilità di seguire il match con la diretta streaming video fornita dalla stessa emittente, grazie al sito di Rai Play o alla relativa app installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA ESTONIA SU RAIPLAY

ITALIA ESTONIA: SECONDO IMPEGNO AZZURRO!

Italia Estonia è in diretta dal PalaEvangelisti di Perugia, alle ore 21:00 di giovedì 31 agosto: è il secondo impegno della nostra nazionale agli Europei volley 2023. Come noto, gli azzurri giocano la prima fase del torneo in casa e non solo, perché le finali saranno a Roma: dunque ci sarà la possibilità di giocarsi il titolo (che sarebbe il secondo consecutivo) davanti al pubblico di casa, un bel vantaggio che potrebbe dare una spinta ulteriore alla nostra nazionale, già favorita d’obbligo agli Europei essendosi presentata qui con Europeo e Mondiale in tasca.

L’esordio è stato del tutto confortante: il Belgio è stato spazzato via nel match di esordio a Bologna, adesso ci spostiamo a Perugia per un match contro una nazionale che ha fatto il suo esordio agli Europei volley 2023 soltanto ieri, affrontando la Germania. Vedremo cosa succederà nella diretta di Italia Estonia ma siamo chiaramente fiduciosi; intanto, aspettando che la partita prenda il via, possiamo fare qualche rapido approfondimento sui temi principali che potrebbero emergere questa sera dal parquet del PalaEvangelisti.

DIRETTA ITALIA ESTONIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Italia Estonia rappresenta certamente una partita abbordabile per la nostra nazionale: sappiamo bene che la prima fase degli Europei volley 2023, così come è successo per le donne, è abbastanza morbida anche perché, essendo la nazionale campione in carica, non potevamo pensare di avere un girone di ferro. L’obiettivo dichiarato quindi è quello di arrivare agli ottavi di finale con la vittoria nel raggruppamento; in questo modo andremmo ad affrontare la quarta dell’altro girone, e almeno fino alla semifinale non dovremmo incrociare una big.

Gli Europei volley 2023 sono una competizione lunga; Ferdinando De Giorgi in queste prime uscite potrebbe provare a dare spazio alle seconde linee così da metterle in ritmo per quando potrebbe servire, ricordando per esempio Yuri Romanò che, da riserva, è poi risultato decisivo per la vittoria dei Mondiali. Scopriremo presto se nella diretta di Italia Estonia succederà questo, tra poche ore il PalaEvangelisti di Perugia darà il benvenuto agli azzurri e sarà tempo di giocare la nostra seconda partita in questa competizione continentale.











