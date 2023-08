DIRETTA ITALIA FILIPPINE/ Video streaming Rai 2: Jordan Clarkson, lo spauracchio (Mondiali basket 2023)

DIRETTA ITALIA FILIPPINE: LO SPAURACCHIO

Sicuramente lo spauracchio nella diretta di Italia Filippine è Jordan Clarkson: naturalizzato filippino grazie alla nonna materna, oltre 600 partite in NBA con Los Angeles Lakers (che lo hanno selezionato al draft 2014), Cleveland e Utah, con la franchigia di Salt Lake City Clarkson ha vinto il premio di sesto uomo dall’anno e infatti nella lega oltreoceano si è specializzato nel partire dalla panchina. Nei Mondiali basket 2023 Clarkson sta tenendo medie di 24,5 punti, 5,0 rimbalzi e 7,0 assist; tratta parecchio la palla e questo abbassa le sue percentuali (che infatti non sono ottime) ma non c’è dubbio alcuno che il talento sia quello dei migliori.

In ambito FIBA, Clarkson è giocatore che può fare parecchia differenza; l’Italia ha le armi per limitarlo, forse a differenza di quanto visto domenica con Karl-Anthony Towns la nostra difesa sugli esterni (pensiamo ad Alessandro Pajola) può diventare un fattore. Vedremo, certamente gli azzurri non dovranno commettere l’errore di pensare al solo Clarkson ma è altrettanto ovvio che togliere la palla dalle mani del giocatore degli Utah Jazz potrebbe essere una chiave determinante per avvicinare la vittoria. Tra poco il parquet dell’Araneta Coliseum fornirà tutte le sue risposte in merito… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA FILIPPINE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Filippine sarà in chiaro: infatti le partite della nostra nazionale ai Mondiali basket 2023 verranno trasmesse sulla televisione di stato, in questo caso il canale di riferimento sarà Rai Due. Per gli abbonati al satellite invece l’appuntamento è su Sky Sport Summer, numero 201 del decoder. Per la diretta streaming video di Italia Filippine ci sono varie opzioni: ovviamente il sito o la relativa app di Rai Play che sono accessibili a tutti, per i clienti Sky abbiamo invece l’applicazione Sky Go ma il match di basket verrà garantito anche dai portali DAZN e Now Tv, anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA FILIPPINE SU RAIPLAY

ITALIA FILIPPINE: DENTRO O FUORI!

Italia Filippine, che sarà in diretta dall’Araneta Coliseum di Quezon City, si gioca alle ore 14:00 (nostro fuso orario) di martedì 29 agosto: la terza e ultima partita nel gruppo A dei Mondiali basket 2023 è decisiva per la qualificazione degli azzurri alla prossima fase. Avendo perso contro la Repubblica Dominicana, non possiamo permetterci di sbagliare: è un dentro o fuori per proseguire la nostra corsa nel torneo, e diciamo francamente che, dovesse arrivare l’eliminazione, sarebbe sicuramente una delusione e un passo indietro rispetto a quanto abbiamo fatto vedere non solo nelle amichevoli di preparazione, ma anche nelle grandi manifestazioni precedenti.

Le Filippine hanno perso due volte: dopo il ko contro la Repubblica Dominicana sono cadute anche contro l’Angola – a sorpresa – ma ancora una volta possono contare sul sostegno di un pubblico caldissimo in una partita che può essere storica. Che la nazionale ospitante abbia perso due volte cambia poco: nella diretta di Italia Filippine gli azzurri devono vincere, senza se e senza ma, riuscendo a girare immediatamente quanto visto domenica mattina, una partita che pareva in totale controllo e che invece è sfuggita rapidamente dalle mani, soprattutto a causa di un terzo quarto davvero brutto.

DIRETTA ITALIA FILIPPINE: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Italia Filippine stiamo dunque per vivere la partita che può consegnarci la seconda fase dei Mondiali basket 2023, oppure mandarci a casa in anticipo. Speravamo ovviamente di non arrivare al dentro o fuori, e ne avevamo tutte le possibilità; purtroppo qualche fischio discusso contro la Repubblica Dominicana ci ha innervosito, invece di trovare la giusta convinzione da mettere sul parquet l’Italia si è afflosciata, l’espulsione di Gianmarco Pozzecco questa volta non ha dato la scossa richiesta (e qui ci sarebbe parecchio di cui parlare) e così i nostri avversari hanno preso il largo, e quando gli azzurri si sono ripresi era troppo tardi.

Adesso giochiamo contro una nazionale che certamente è più povera tecnicamente rispetto alla nostra, impreziosita dalla presenza di Jordan Clarkson ma abbordabile; la parola d’ordine è guardare in casa, giocare come sappiamo e magari ritrovare quelle percentuali dall’arco che ci hanno abbandonato nelle prime due partite, e senza le quali – lo abbiamo visto – l’Italia diventa una nazionale “normale” e alla mercè di tutte le avversarie. Ora, prepariamoci alla diretta di Italia Filippine per scoprire se la nostra avventura ai Mondiali basket 2023 proseguirà o se invece saremo costretti all’eliminazione.











