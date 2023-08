Diretta Italia Repubblica Dominicana/ Streaming video Rai: partita tosta! (Mondiali basket 2023, 27 agosto)

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA: PARTITA DA NON SOTTOVALUTARE!

Italia Repubblica Dominicana, in diretta dall’Araneta Coliseum di Quezon City (nelle Filippine), si gioca alle ore 10:00 di casa nostra, domenica 27 agosto: è la seconda partita nei Mondiali basket 2023 per l’Italia, che è inserita nel gruppo A e, dopo aver esordito contro l’Angola, affronta il match forse decisivo per la vittoria del girone – e ovviamente la qualificazione agli ottavi – per poi concentrarsi sulla nazionale di casa. Un’Italia che, come già detto, è arrivata ai Mondiali basket 2023 avendo vinto tutte le partite amichevoli; un’Italia che però sa bene di non essere completa e perfetta, ma che può ritagliarsi belle soddisfazioni.

La partita contro la Repubblica Dominicana non sarà facile: gli azzurri chiaramente sono superiori e come detto lo hanno già dimostrato nella marcia di avvicinamento al torneo, ma l’avversaria di oggi ha talento diffuso (sia pure a livelli inferiori rispetto a noi) e soprattutto quel Karl-Anthony Towns che certamente può fare la differenza. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Italia Repubblica Dominicana, aspettandone la palla a due facciamo qualche rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere dal parquet dell’Araneta Coliseum a Quezon City.

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Repubblica Dominicana sarà in chiaro: infatti le partite della nostra nazionale ai Mondiali basket 2023 verranno trasmesse sulla televisione di stato, in questo caso il canale di riferimento sarà Rai Due. Per gli abbonati al satellite invece l’appuntamento è su Sky Sport Summer, numero 201 del decoder. Per la diretta streaming video di Italia Repubblica Dominicana ci sono varie opzioni: ovviamente il sito o la relativa app di Rai Play che sono accessibili a tutti, per i clienti Sky abbiamo invece l’applicazione Sky Go ma il match di basket verrà garantito anche dai portali DAZN e Now Tv, anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA SU RAIPLAY

ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA: ATTENTI A TOWNS E ELOY VARGAS

Si avvicina il momento della diretta di Italia Repubblica Dominicana: la nazionale avversaria è guidata ancora da Néstor Garcia, che era già in panchina quattro anni fa quando i centroamericani erano tornati ai Mondiali per la terza volta, dopo le esperienze del 1978 e del 2014 (parecchio discrete, come del resto anche l’ultima). È sicuramente una federazione che sta evolvendo, come dimostra anche la figura di Towns di cui ovviamente parleremo; i due veterani del gruppo, presenti anche nove anni fa ai Mondiali, sono Eloy Vargas, che ha giocato qualche partita in D-League con la squadra affiliata ai Los Angeles Lakers, e Victor Liz la cui carriera si è sviluppata prevalentemente a Porto Rico.

Chiaramente la presenza di Towns sotto canestro cambia tutto per la Repubblica Dominicana, soprattutto contro un’Italia che nel reparto lunghi è abbastanza sguarnita; in generale però gli azzurri hanno molto di più nel roster, e la batteria degli esterni dovrebbe essere sufficiente per avere la meglio. Tuttavia, come già detto, attenzione a sottovalutare questa partita, che sarà molto importante nell’economia dei Mondiali basket 2023 anche per dirci eventualmente quale sarà il nostro futuro nel tabellone della fase ad eliminazione diretta (chiaramente ancora da raggiungere, per il momento).











