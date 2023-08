DIRETTA ITALIA FRANCIA/ Video streaming Rai: parla coach Mazzanti (Europei volley 2023, oggi 29 agosto)

DIRETTA ITALIA FRANCIA: PARLA MAZZANTI

Ieri è stato giorno di conferenza stampa verso la diretta di Italia Francia, allora leggiamo le parole con cui il nostro commissario tecnico Davide Mazzanti ha presentato il quarto di finale che ci attende questa sera: “Abbiamo ancora tanto margine, anche se nelle ultime due gare non abbiamo espresso tutto il nostro potenziale. Credo che dobbiamo essere noi ad alzare la nostra asticella prestazionale ed essere autoesigenti in quello che facciamo”, ha affermato Mazzanti. La sfida con la Francia, al di là dei ricorsi storici in ambito sportivo, sarà importante soprattutto perché, come in ogni grande evento, “è la partita che o ti manda a casa o ti dà la possibilità di giocarti una medaglia”.

Ecco perché sarà importante giocare sempre meglio: “La squadra sta bene ed ora mi aspetto di osservare maggior costanza nel nostro modo di stare in campo. Le imprecisioni ci sono e ci saranno ma la cosa importante sarà come sapremo gestirle e superarle mettendo maggior continuità nel nostro gioco”, ha infatti concluso la sua presentazione il c.t. Davide Mazzanti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia in chiaro per tutti sarà garantita integralmente su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Saranno quindi naturalmente il sito Internet oppure la app di RaiPlay a garantire la diretta streaming video di Italia Francia. In alternativa, ecco Sky Sport Summer o il servizio Sky Go per gli abbonati alla televisione satellitare. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA FRANCIA

ITALIA FRANCIA: PER ANDARE IN ZONA MEDAGLIA!

Italia Francia, in diretta dal Palazzo Wanny di Firenze, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 29 agosto 2023, per i quarti di finale degli Europei di volley femminile 2023, di cui costituirà l’ultimo incontro in territorio italiano. Chi infatti vincerà questa partita volerà a Bruxelles per semifinali e finali, che saranno ospitate appunto in Belgio. Entra sempre più nel vivo quindi la fase ad eliminazione diretta del torneo continentale per le Azzurre del c.t. Davide Mazzanti, fino a questo dominatrici dominatrici assolute del girone B con cinque vittorie su cinque e tutte per 3-0, quindi senza mai perdere neppure un set come poi d’altronde anche nell’ottavo di finale contro la Spagna, a sua volta liquidata per 3-0 sabato sera.

Oggettivamente adesso il livello di difficoltà dovrebbe alzarsi, ma con le Azzurre sempre nei panni delle favorite anche nella diretta di Italia Francia, dal momento che le transalpine potrebbero essere le rivali più forti incrociate finora sul nostro cammino, ma sulla carta non ancora al livello dell’Italia, campione d’Europa e bronzo mondiale in carica. Facendo appunto parlare la proverbiale carta, dovrebbe essere l’Italia ad accedere alla Final Four per poi giocarsi tutto con le altre big d’Europa, ma la Francia potrebbe essere più insidiosa, soprattutto se il nostro gioco presentasse delle pecche come contro la Spagna. Con le iberiche il gap fu tale per cui la vittoria per 3-0 è comunque arrivata, oggi però sarebbe fondamentale giocare meglio: sarà naturalmente la diretta di Italia Francia a dircelo…

DIRETTA ITALIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Francia segnerà dunque la fine dell’avventura degli Europei femminili 2023 in Italia, ospitati fra le città di Verona, Monza, Torino e infine appunto Firenze, che finora hanno assistito a una vera e propria marcia trionfale da parte delle Azzurre detentrici del titolo continentale del volley femminile. Vincere il girone era fondamentale per garantirsi l’incrocio con la quarta classificata del gruppo D, che era la Spagna, superata in un match pure non perfetto da parte dell’Italia. Adesso il vantaggio dovremmo avercelo pure sulle francesi, sia in termini naturalmente di fattore campo sia come qualità: la Francia nel girone ha perso 3-0 contro l’Olanda e si è imposta solo per 3-2 proprio contro la Spagna.

Si tratta comunque di una buona formazione, seconda nel gruppo e poi vincitrice per 3-1 contro la Romania negli ottavi, per cui mostrare alti e bassi potrebbe essere più insidioso rispetto alle partite precedenti. Non è detto che questo sia un male: forse finora questo Europeo è stato fin troppo facile, alzare la tensione e l’adrenalina potrebbe anche fare comodo, anche per prepararsi al livello altissimo che (naturalmente in caso di vittoria) troveremmo poi alla Final Four. Il quadro della situazione è quindi delineato, adesso ci resta “solo” da scoprire che cosa succederà nella diretta di Italia Francia, senza margini d’errore…











