DIRETTA ITALIA SPAGNA/ Video streaming Rai: parlano Mazzanti e le azzurre (Eurovolley 2023 oggi 26 agosto)

DIRETTA ITALIA SPAGNA: PAROLE AZZURRE

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Spagna, riportiamo alcune dichiarazioni dal clan azzurro dopo la partita contro la Croazia, l’ultima della fase a gironi, riportate dal sito federale della FIPAV. Cominciamo naturalmente dal commissario tecnico Davide Mazzanti: “Quando arrivi agli ottavi devi avere delle sensazioni buone. Credo che le abbiamo trovate in vista delle partite da dentro o fuori che dovremo affrontare con maggiore continuità. Abbiamo un’anima grande, è quello che abbiamo costruito, una squadra con tante carte e possibilità. Abbiamo concesso il giusto recupero ad alcune ma anche chiuso la fase a gironi mettendo in ritmo l’intera squadra”.

Francesca Bosio ha invece voluto sottolineare che adesso “iniziano le partite importanti, quelle per cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando dall’inizio dell’estate, consapevoli di dover ancora alzare l’asticella del nostro gioco”. Una consapevolezza evidente anche nelle parole di Federica Squarcini: “Adesso si comincia a fare sul serio, non si potrà più sbagliare niente”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Spagna in chiaro per tutti sarà garantita inizialmente su Rai Sport (canale numero 58) e poi su Rai Due dalle ore 22.00 circa, alternandosi con i Mondiali di atletica. In ogni caso, saranno naturalmente il sito Internet oppure la app di RaiPlay a garantire la diretta streaming video di Italia Spagna. In alternativa, ecco Sky Sport Summer o il servizio Sky Go per gli abbonati alla televisione satellitare. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA SPAGNA

OTTAVO A FIRENZE

Italia Spagna, in diretta dal Palazzo Wanny di Firenze, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, sabato 26 agosto 2023, per gli ottavi di finale degli Europei di volley femminile 2023. Comincia dunque la fase ad eliminazione diretta del torneo continentale per le Azzurre del c.t. Davide Mazzanti, dominatrici assolute del girone B con cinque vittorie su cinque per l’Italia, per di più tutte per 3-0, quindi senza mai perdere neppure un set. Oggettivamente il discorso dovrebbe essere simile anche nella diretta di Italia Spagna, dal momento che le iberiche sono arrivate quarte nel girone D e quindi non dovrebbero essere più insidiose per le Azzurre rispetto alle avversarie che abbiamo superato nei giorni scorsi.

Insomma, in teoria il difficile dovrebbe arrivare più avanti per l’Italia, che punta naturalmente a bissare il trionfo di due anni fa a Belgrado. Tuttavia da oggi si fanno i conti con l’eliminazione diretta e quindi non c’è più possibilità di appello: chi sbaglia torna a casa. La differenza tecnica rispetto alla Spagna dovrebbe metterci al riparo da brutte sorprese, quindi l’obiettivo potrebbe essere quello già tante volte citato nei giorni scorsi: vincere facendo meno fatica possibile, perché serviranno tutte le energie possibili nel gran finale della manifestazione. Andrà tutto secondo le previsioni? Sarà naturalmente la diretta di Italia Spagna a dircelo…

DIRETTA ITALIA SPAGNA: RISULTATI E CONTESTO

Altro cambio di scenario per la diretta di Italia Spagna: dopo Verona, Monza e Torino, ecco Firenze per ottavi e (si spera) quarti degli Europei di volley femminile 2023. Vincere il girone era fondamentale anche per garantirsi l’incrocio con la quarta classificata del gruppo D, che per di più arriva dalla capitale estone Tallinn, con un trasferimento decisamente più impegnativo rispetto al nostro. Le iberiche hanno vinto due partite e ne hanno perse ben tre, non dovrebbero quindi costituire una minaccia per l’Italia, che non dovrebbe nemmeno correre pericoli di sottovalutazione, dal momento che abbiamo già giocato cinque partite “facili” e non ci è mai sfuggito nemmeno un set.

Finora tutto è filato via liscio, con l’unica perplessità legata appunto al fatto che non abbiamo mai dovuto faticare, con il 25-23 nel primo set contro la Croazia (a primo posto già matematico) come parziale più equilibrato su 15 giocati. Questa però potrebbe essere un’incognita soprattutto quando si alzerà il livello delle avversarie: per il momento, l’obiettivo è quello di trattare la Spagna come le altre cinque rivali affrontate finora. Il quadro della situazione è chiaro, adesso ci resta “solo” da scoprire che cosa succederà nella diretta di Italia Spagna…











