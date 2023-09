DIRETTA ITALIA FRANCIA/ Video streaming Rai 2: parla Simone Giannelli (Eurovolley 2023, 14 settembre)

DIRETTA ITALIA FRANCIA: PAROLA DI CAPITANO

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Italia Francia, noi però facciamo un passo indietro per rileggere le dichiarazioni del nostro capitano Simone Giannelli, che aveva commentato così la vittoria in cinque set nei quarti di finale contro l’Olanda: “Nimir (Abdel-Aziz, ndR) è mio grande amico e so che da solo può portare a casa 30 punti, senza nulla togliere agli altri che hanno giocato molto bene. Sono contento, vittoria sofferta, ma ci sta, non si può pretendere di vincere tutte le partite in modo facile, anzi battagliare così ci fa bene”.

Il primo set è stato condizionato dall’infortunio di Russo, poi l’altro momento critico è stato il quarto set, nel quale la rimonta (sia pure non completata) è stata comunque decisiva secondo Giannelli per andare poi a vincere il tie-break: “Il recupero di quello stesso quarto set è stato fondamentale, con i ragazzi subentrati abbiamo ritrovato il nostro gioco e le nostre convinzioni pur perdendo il set”, aveva concluso la sua analisi post-partita il capitano. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai 2, doverosa ribalta per la semifinale degli Europei di volley 2023 con gli Azzurri. Di conseguenza, ecco pure il servizio di diretta streaming video di Italia Francia che sarà garantito tramite sito Internet o applicazione di Rai Play.

ITALIA FRANCIA: AZZURRI PER LA FINALE!

Italia Francia, in diretta alle ore 21.15 di questa sera, giovedì 14 settembre, presso il PalaLottomatica di Roma, sarà l’attesissima seconda semifinale degli Europei di volley 2023. Sfida sempre affascinante, rivalità garantita, la Final Four ci proporrà anche un abbinamento di lusso con la diretta di Italia Francia, perché in questo momento nella pallavolo maschile è difficile chiedere qualcosa di meglio rispetto alla sfida tra gli Azzurri campioni d’Europa e del Mondo in carica e la Nazionale transalpina, che è invece campionessa olimpica in carica.

Abbiamo ancora negli occhi il quarto di finale dei Mondiali dell’anno scorso vinto per 3-2 dall’Italia del c.t. Fefé De Giorgi sulla strada del quarto titolo iridato per gli Azzurri, potrebbe essere di nuovo una battaglia leggendaria e sulla quale è difficile sbilanciarsi, anche se noi avremo la spinta del pubblico di Roma. Di certo siamo già abituati alle partite combattute, perché arriviamo dal 3-2 nei quarti contro l’Olanda: sarà un vantaggio oppure la stanchezza farà sentire? La risposta ce la darà il campo, la certezza è che non si può perdere la diretta di Italia Francia stasera…

DIRETTA ITALIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Francia, riassumiamo il cammino delle due Nazionali in questi Europei di volley 2023. L’Italia ha vinto il girone A con cinque vittorie: prima quattro perentori 3-0, poi il 3-2 contro la Germania, arrivato comunque a primo posto già matematicamente certo. Un percorso quindi brillante fra Bologna, Perugia e Ancona, confermato a Bari dal successo per 3-0 negli ottavi contro la Macedonia del Nord, prima di incontrare ben più difficoltà martedì sera contro l’Olanda nei quarti – ma essere pronti a lottare punto a punto può anche essere un vantaggio…

Servirà presumibilmente contro la Francia, che è andata in crescendo nel corso del torneo. La fase a gironi in Israele vide i transalpini primi ma in realtà con qualche crepa, in particolare a causa della clamorosa sconfitta contro la Romania. In seguito però i campioni olimpici in carica hanno cambiato marcia con il trasferimento in Bulgaria, dove hanno vinto per 3-0 sia l’ottavo di finale contro i padroni di casa della Bulgaria sia il quarto di finale proprio contro la Romania. Fin qui il cammino, ma adesso non vediamo l’ora di seguire la diretta di Italia Francia…











