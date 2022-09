Diretta Italia Francia/ Streaming video Rai: un quarto durissimo! (Mondiali volley)

DIRETTA ITALIA FRANCIA: AZZURRI PER LA RIVINCITA!

Italia Francia è in diretta dall’Arena Stozice di Lubiana, alle ore 17:30 di mercoledì 7 settembre: un incrocio di fuoco quello valido per i quarti di finale dei Mondiali volley 2022, una sfida che si ripropone a poco tempo di distanza da quella netta sconfitta subita dagli azzurri nella semifinale di Nations League. Il contesto oggi è totalmente diverso: decisamente più importante questa semifinale della rassegna iridata, alla quale l’Italia arriva bene e avendo vinto ogni singola partita giocata. Da oggi però si azzera tutto: quanto fatto nel girone e agli ottavi non conta più, bisognerà resettare e mettere in campo tutto per avere ragione di una grande avversaria.

Tra le altre cose va detto che anche i transalpini sono imbattuti nei Mondiali volley 2022, era abbastanza scontato ma in ogni caso hanno faticato un po’ di più rispetto a quello che erano le premesse; come detto però adesso siamo in partita secca, vincere significherebbe andare in semifinale e di conseguenza non si può più scherzare. La diretta di Italia Francia ci farà compagnia tra poco: sicuramente una delle sfide più toste che la nazionale di Ferdinando De Giorgi potesse affrontare sulla strada verso il titolo, ma vedremo come andranno le cose e siamo chiaramente pronti a fare il tifo per gli azzurri, sperando in un ottimo risultato…

Anche la diretta tv di Italia Francia sarà trasmessa sui canali della televisione di stato: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, come già è stato per tutte le partite della nostra nazionale ai Mondiali volley 2022, e in questo caso il riferimento sarà Rai Due con l’alternativa che è come al solito rappresentata dal servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa applicazione. Da ricordare però che la diretta di Italia Francia sarà disponibile anche su Sky Sport Action, canale numero 206 del decoder di Sky, naturalmente qui visione riservata agli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

La diretta di Italia Francia fa incrociare la nostra nazionale di volley maschile con quella che ha vinto le ultime Olimpiadi: già così dunque sarebbe una sfida improba, ma abbiamo per l’appunto quello 0-3 incassato dagli azzurri nella semifinale di Nations League, peraltro sul parquet di casa visto che eravamo a Casalecchio di Reno. La Francia è una squadra che nel corso degli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale; tuttavia in questi Mondiali volley 2022 ha rischiato in più di un’occasione, dovendo annullare match point alla Slovenia nella fase a gironi (andando a vincere poi al tie break) e soprattutto al Giappone agli ottavi.

Alcuni elementi chiave sembrano essere sottotono, dunque l’Italia ci può credere ancor più di quanto avrebbe fatto al netto di tutto; gli azzurri hanno chiuso al primo posto la classifica generale (per quoziente punti) ma poi nel tabellone della competizione hanno ottenuto la testa di serie numero 3. Conta poco, conta il giusto: la diretta di Italia Francia sta per farci compagnia, adesso tutto quello che è importante è vincere e portare a casa la qualificazione alla semifinale.











