DIRETTA ITALIA OLANDA/ Video streaming Rai: 10 anni fa l’ultima agli Europei (volley, 12 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA OLANDA: I PRECEDENTI

L’ultimo precedente per la diretta di Italia Olanda, almeno per quanto riguarda gli Europei volley, risale al 2013: era un’edizione disputata in Danimarca e Polonia. L’Italia era arrivata seconda nel suo girone, alle spalle del Belgio; terzo posto per l’Olanda dietro Finlandia e Serbia, e così si era generato un incrocio valido per i playoff (all’epoca ciascun gruppo era composto da quattro nazionali, e non c’erano gli ottavi ma uno spareggio con le prime di ogni classifica direttamente ai quarti). Gli azzurri avevano vinto 3-1, perdendo il primo set ma poi rifacendosi alla grande: parziali 24-26, 25-18, 25-21, 25-18 e qualificazione in semifinale.

Avevamo battuto anche la sorprendente Finlandia, poi la Bulgaria; purtroppo nella finale di Copenaghen eravamo caduti contro la Russia, dovendoci accontentare del secondo posto. Naturalmente i due episodi più famosi di Italia Olanda sono quelli olimpici: nel 1992 avevamo perso ai quarti di finale, quattro anni dopo in finale e sempre al tie break. In un momento in cui l’Italia vinceva tutto, l’Olanda ci aveva fatto piangere nel contesto più importante: è anche “colpa” degli orange se non abbiamo mai messo le mani sulle Olimpiadi, ora ci sarà un’altra, parziale occasione di riscatto… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda sarà trasmessa dalla televisione di stato: tutte le partite della nostra nazionale agli Europei volley 2023 sono in chiaro, l’appuntamento per questa sera sarà come sempre su Rai Due (disponibile anche in alta definizione) e bisogna ovviamente ricordare che, in assenza di un televisore, il match potrà essere seguito senza costi aggiuntivi anche con il servizio di diretta streaming video. Basterà infatti collegarsi al sito di Rai Play, oppure attivarne la relativa app sui vostri dispositivi mobili (PC, tablet o smartphone). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA OLANDA SU RAIPLAY

ITALIA OLANDA: PER LA ZONA MEDAGLIE!

Italia Olanda si gioca in diretta dal PalaFlorio di Bari, alle ore 21:00 di martedì 12 settembre: è la partita valida per i quarti di finale degli Europei volley 2023. Siamo in casa, come ormai sappiamo, con la possibilità di giocare la Final Four a Roma: una bella occasione per un’Italia che agli ottavi non ha tremato, rifilando un netto 3-0 alla Macedonia del Nord. Anche fortunata nell’accoppiamento del tabellone, la nostra nazionale prosegue dunque il percorso verso la zona medaglie degli Europei volley 2023, ma sapendo che adesso l’asticella si alza.

L’avversaria infatti è l’Olanda, una nazionale che forse non è più competitiva come ai tempi d’oro (quando ci ha anche recato delusioni non indifferenti) ma rimane una rivale tosta, come del resto dimostra la vittoria al tie break centrata contro la Germania. Sarà dunque importante non sottovalutare la diretta di Italia Olanda, che potrebbe per l’appunto regalarci un posto in semifinale; vedremo quello che succederà sul taraflex del PalaFlorio tra qualche ora, aspettando che il quarto degli Europei volley 2023 prenda il via noi possiamo fare qualche rapida analisi circa i temi principali che sono legati a una partita che ci avvicinerebbe al secondo titolo continentale consecutivo.

DIRETTA ITALIA OLANDA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Italia Olanda rappresenta quindi un quarto di finale che agli Europei volley 2023 non si può definire semplice: certo la nostra nazionale rimane superiore, e i rapporti di forza sono leggermente diversi rispetto al match che le azzurre hanno giocato nel torneo femminile, perdendo con un netto 3-0 la finale per la medaglia di bronzo. L’Olanda come detto è stata una potenza del volley mondiale tempo fa: ha vinto le Olimpiadi del 1996 ed è un ricordo particolarmente doloroso per noi, adesso le cose sono cambiate e l’Italia sa di avere una grossa chance per la semifinale.

Va ricordato appunto che gli azzurri difendono il titolo vinto nel 2021, ma l’anno scorso hanno anche messo in bacheca il Mondiale: sono dunque la nazionale di riferimento almeno insieme alla Polonia, e lo hanno dimostrato una volta di più nel corso di questi Europei volley 2023 in cui hanno demolito tutti gli avversari, perdendo set soltanto in un complicato match contro la Germania quando, comunque, il primo posto nel girone era già stato acquisito e inevitabilmente la concentrazione non poteva essere al 100%. Detto questo, in una competizione come gli Europei non si può davvero abbassare la guardia: non ci resta dunque che stabilire quello che succederà al PalaFlorio di Bari, sperando che la diretta di Italia Olanda ci consegni l’accesso alla semifinale.











