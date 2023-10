DIRETTA ITALIA FRANCIA/ Video streaming Rai: come andò l’ultima volta? (Mondiali rugby 2023, oggi 6 ottobre)

DIRETTA ITALIA FRANCIA: L’ULTIMA VOLTA

Stiamo per vivere la diretta di Italia Francia, e allora vale la pena ricordare che l’ultimo incrocio tra queste due nazionali risale al 5 febbraio scorso, allo stadio Olimpico di Roma: era la prima giornata del Sei Nazioni, e il nostro sogno di arrivare ai quarti dei Mondiali rugby 2023 è corroborato dalla bella prestazione che avevamo messo in campo quel giorno. La partita era stata vinta dalla Francia, ma equilibrata: risultato finale 24-29, con un primo tempo che si era chiuso sul 14-19 e dunque una ripresa in parità.

L’Italia aveva trovato la meta con Ange Capuozzo, la Francia però ne aveva segnate quattro con Matthieu Jalibert, Thomas Ramos, Ethan Dumortier e Thibaud Flament; le quattro punizioni di Tommaso Allan avevano consentito agli azzurri di rimanere a contatto, purtroppo il successo non era arrivato ma quella partita ci aveva detto di come potessimo giocarcela quasi alla pari. Sono passati otto mesi da quel giorno, e in termini sportivi può essere una vita; oggi il contesto è decisamente più importante e allora aspettiamo di scoprire cosa succederà in campo, non vediamo l’ora che la diretta di Italia Francia prenda il via qui allo stadio Olympique Lyonnais. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia in chiaro per tutti sarà garantita integralmente su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Saranno quindi naturalmente il sito Internet oppure la app di RaiPlay a garantire la diretta streaming video di Italia Francia. In alternativa, ecco i canali di Sky Sport o il servizio Sky Go (oppure anche Now TV) per gli abbonati alla televisione satellitare. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA FRANCIA

PER IL SOGNO!

Italia Francia viene diretta dall’arbitro inglese Karl Dickson, e si gioca alle ore 21:00 di venerdì 6 ottobre al Parc Olympique Lyonnais: può passare da Lione la storia per gli azzurri, che ai Mondiali rugby 2023 inseguono ancora la qualificazione ai quarti di finale. Sarebbe, appunto, la prima di sempre: difficile, non impossibile, da andare a cercare dando il 100% e anche oltre per non avere rimpianti, potendo così riscattare la tremenda scoppola rifilataci dalla Nuova Zelanda, che forse non ci aspettavamo per l’entità con la quale è maturata.

La diretta di Italia Francia, partita ormai classica visto che da oltre 20 anni siamo avversari nel Sei Nazioni, ci dirà a che punto siamo: crediamo nei quarti, i quarti potrebbero non arrivare ma anche disputare una prova corale di tutto rispetto potrebbe comunque darci un buon motivo per tornare a casa fieri e orgogliosi, e con qualche punto dal quale ripartire. Tra poco sarà il terreno di gioco del Parc Olympique Lyonnais a dirci come andranno le cose nella diretta di Italia Francia, noi proviamo a presentarne alcuni dei temi principali.

DIRETTA ITALIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Francia, e la possibilità che gli azzurri si qualifichino ai quarti dei Mondiali rugby 2023, si può riassumere in un modo abbastanza semplice: innanzitutto dobbiamo vincere, perché la sconfitta ci eliminerebbe inevitabilmente visto che al momento i transalpini hanno 3 punti più di noi nella classifica del gruppo A. Vincere, ma non solo: dobbiamo sperare che la Francia non ottenga entrambi i punti bonus (quello per l’attacco e per la difesa), nel rugby e in competizioni come questa sappiamo che questi punti addizionali possono essere molto importanti.

In questo caso oseremmo dire decisivi: la Francia ha sempre vinto e ha battuto anche la Nuova Zelanda all’esordio, gioca in casa e dunque avrà dalla sua parte la spinta di un pubblico che spera finalmente di festeggiare il Mondiale di rugby. L’Italia sa che andare ai quarti in un girone come questo sarebbe un miracolo, ma ci crede: vedremo quello che succederà…











