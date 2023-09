DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA/ Video streaming Rai 2: una “classica” ai Mondiali rugby 2023, oggi 29 settembre

DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA: TESTA A TESTA

La diretta di Italia Nuova Zelanda è ricchissima di precedenti ai Mondiali di rugby, perché abbiamo affrontato gli All Blacks addirittura in cinque delle prime sei edizioni della Coppa del Mondo, a cominciare dal 1987 quando la Nuova Zelanda padrona di casa si impose con un perentorio 70-6; ricordiamo con molto piacere la sfida del 1991, che terminò infatti con una sconfitta per 31-21, nettamente il margine più contenuto contro gli All Blacks, poi ecco il 1995 “di pausa” ma nel 1999 arrivò la doccia gelata di un umiliante 101-3, seguito nel 2003 da un 70-3 comunque molto pesante e nel 2007 (in Francia come oggi) da un 76-14 che almeno vide un paio di mete per gli Azzurri.

Poi nel 2011 e nel 2015 Italia e Nuova Zelanda furono inserite in gironi diversi, prima di ritrovarsi nel 2019, quando però il tifone Hagibis impedì la disputa del match in programma a Toyota il 12 ottobre, per cui ufficialmente fu un pareggio per 0-0, che simbolicamente potrebbe dare prestigio nelle statistiche ma naturalmente è ben poco indicativo. Fosse successo quest’anno, un pareggio ci avrebbe fatto molto comodo e avrebbe messo gli All Blacks seriamente nei guai dopo il ko contro la Francia… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA NUOVA ZELANDA, DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA NUOVA ZELANDA

SFIDA IMPOSSIBILE?

Italia Nuova Zelanda, in diretta dallo stadio Parc Olympique Lyonnais naturalmente di Lione, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 29 settembre: sarà il terzo impegno degli Azzurri ai Mondiali di rugby 2023 organizzati in Francia, naturalmente molto più affascinante ma anche impegnativo rispetto ai precedenti. L’Italia è stata inserita nel girone A e ha debuttato con due vittorie consecutive, un netto 52-8 contro la Namibia e poi il bel 38-17 rifilato all’Uruguay con un secondo tempo straordinario dopo qualche rischio di troppo nella prima frazione. Oggi la diretta di Italia Nuova Zelanda ci porta invece la sfida contro gli All Blacks, che al momento sono dietro in classifica perché hanno perso contro la Francia.

Questa sconfitta ha già scritto una pagina di storia, perché mai prima di quest’anno gli All Blacks avevano perso un match della fase a gironi nella Coppa del Mondo di rugby, quindi in teoria l’Italia oggi ha la possibilità di scrivere la leggenda, perché una vittoria degli Azzurri sancirebbe la matematica certezza della prima qualificazione ai quarti dell’Italia e della clamorosa eliminazione della Nuova Zelanda. Certo, per fare ciò servirebbe battere gli All Blacks, che non sono nella loro migliore versione ma sono comunque ampiamente favoriti: la missione sarà durissima, forse ai limiti dell’impossibile, ma già avere l’occasione di provarci è straordinario. Insomma, moltissimo sarà in palio stasera a Lione: che cosa dirà la diretta di Italia Nuova Zelanda?

DIRETTA ITALIA NUOVA ZELANDA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Nuova Zelanda, abbiamo già presentato l’importanza della posta in palio. Ci fa ben sperare il fatto che gli Azzurri arrivino da quattro vittorie consecutive, dai test-match contro Romania e Giappone fino naturalmente alle già citate sfide iridate contro Namibia e Uruguay, tutte Nazionali presenti ai Mondiali e quindi fra le 20 migliori del mondo. Gli All Blacks però evidentemente sono tutta un’altra cosa: non siamo mai andati nemmeno vicini all’ipotesi di batterli quando abbiamo giocato contro di loro, in teoria qualche speranza in più ci sarebbe contro la Francia (che affronteremo venerdì scorso), che però vincendo al debutto contro gli All Blacks ha dimostrato di essere ad un livello altissimo in questi Mondiali casalinghi.

Lo stesso discorso non si può fare per la Nuova Zelanda, che ha perso oggettivamente male (27-13) contro i transalpini e che quindi potrebbe avere problemi per quello che è da sempre l’unico obiettivo degli All Blacks in Coppa del Mondo, cioè vincere il titolo iridato. In seguito è arrivata la vittoria per 71-3 contro la Namibia, che però volendo ha confermato che non tutto è perfetto, pensando che la Francia contro gli africani ha vinto per 96-0. Resta difficile pensare che ciò possa bastare per puntare a una vittoria dell’Italia, ma sognare non costa nulla e quindi non vediamo l’ora che arrivi il tanto atteso momento della diretta di Italia Nuova Zelanda…











