Diretta Italia Germania/ Streaming video Rai 2: zona medaglie? (Europei 2021, volley)

DIRETTA ITALIA GERMANIA: OGGI I QUARTI DI FINALE!

Italia Germania è in diretta dalla Ostravar Arena, alle ore 16:00 di mercoledì 15 settembre: partita fondamentale per gli azzurri, perchè siamo ai quarti degli Europei 2021 di volley maschile e dunque una vittoria ci porterebbe ad un passo dalla zona medaglie, a giocare una semifinale comunque complessa ma alla nostra portata. Per il momento il progetto affidato a Ferdinando De Giorgi funziona: dopo la grande delusione olimpica l’Italia sembra rinvigorita e arriva dalla netta vittoria timbrata sulla Lettonia, nel turno precedente.

DIRETTA/ Italia Lettonia (risultato finale 3-0): azzurri ai quarti di finale! Europei

Certo: fino a questo momento le avversarie non sono state particolarmente competitive, ma è anche vero che gli azzurri hanno vinto ogni singola partita e dunque si sono presentati ai quarti con ottime chance di volare ancora più avanti. Bisognerà stare attenti alla Germania, che magari non fa ancora parte dell’élite del volley maschile ma ha le sue carte da giocarsi; vedremo dunque cosa succederà tra poco nella diretta di Italia Germania, mentre aspettiamo possiamo fare una disamina sui temi principali legati alla partita.

Diretta/ Repubblica Ceca Italia (risultato finale 1-3): Azzurri, quinta di fila!

DIRETTA ITALIA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEGLI EUROPEI DI VOLLEY

La diretta tv di Italia Germania sarà disponibile su Rai Due: come sempre è la televisione di stato ad occuparsi di trasmettere la partita della nostra nazionale agli Europei 2021 di volley maschile, con la consueta possibilità di diretta streaming video tramite sito e app ufficiali di Rai Play. In alternativa, i clienti DAZN potranno seguire il match dei quarti di finale attraverso questa piattaforma; qui, potrà essere utilizzata anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA/ Italia Slovenia (risultato finale 3-0): bella vittoria degli Azzurri!

DIRETTA ITALIA GERMANIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Germania ci mette di fronte un avversario particolarmente conosciuto, e ovviamente un derby: il CT della nazionale tedesca è infatti Andrea Giani, che per di più ha una storia personale interessantissima agli Europei e proverà nuovamente a fare il colpo grosso. La sua Germania ha centrato il secondo posto nel gruppo D alle spalle della Francia, poi ha battuto la Bulgaria; non è stata sicuramente perfetta lungo il percorso, ma è una squadra che può mettere in difficoltà un’Italia rinnovata rispetto alle Olimpiadi, che nella sua fase a gironi ha avuto un percorso immacolato ma che adesso dovrà testare le sue capacità in una sfida da dentro o fuori, quella che Tokyo sembravamo aver vinto e che invece è stata una grande delusione. Tra poco la Ostravar Arena ospiterà la diretta di Italia Germania, non vediamo l’ora di fare il tifo per gli azzurri e scoprire se De Giorgi e i suoi ragazzi riusciranno a qualificarsi alla semifinale degli Europei 2021 di volley maschile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA