Diretta Italia Giappone/ Pallanuoto, streaming video Rai: Settebello ancora in vasca

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: SETTEBELLO ANCORA IN VASCA PER LE OLIMPIADI TOKYO 2020

Italia Giappone, in diretta dal Tatsumi Water Polo Centre, è la partita di pallanuoto maschile in programma oggi sabato 31 luglio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 11.20 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 18.20 in Giappone). Spazio dunque al quarto turno della fase a gironi della pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con il Settebello pronto a tornare in vasca per affrontare i padroni di casa in una sfida che pure si annuncia assolutamente favorevole per gli azzurri. La squadra azzurra, pur non partita con il favore del pronostico per le Olimpiadi di Tokyo 2020 pre si sta comportando molto bene e può ambire tranquillamente a un posto nel tabellone finale e al podio finale: non possiamo dire lo stesso per i nipponici che pure ancora non hanno ricevuto soddisfazione in questa disciplina.

DIRETTA ITALIA GIAPPONE PALLANUOTO MASCHILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKIO 2020

La diretta tv di Italia Giappone pallanuoto maschile come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: IL CONTESTO

Abbiamo accennato alla diretta tra Italia e Giappone, per la fase a gironi della pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 come una sfida tutto sommato accessibile per il Settebello. Abbiamo infatti detto che fino a qui i ragazzi di Campagna davvero non hanno deluso: successo al debutto contro il Sudafrica e sofferto pareggio per 6-6 contro la Grecia, ma pure l’ottima vittoria ottenuta in rimonta per 12-11 contro gli Stati Uniti solo pochi giorni fa. Ottimi risultati ma soprattutto prestazioni più che convincenti per l’Italia, che ha da parte ora punti pesantissimi nella classifica del girone A. Non si può dire però lo stesso per il Giappone: la squadra nipponica infatti è ancora fanalino di coda del gruppo, avendo incassato solo KO finora, contro Stati Uniti, Ungheria e Grecia. Certo va detto che per i giapponesi non stati turni facili in partenza, ma pure va detto che la squadra è tecnicamente inferiore all’italia: la quale comunque terrà al massimo l’attenzione.

