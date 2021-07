Diretta Italia Giappone softball/ Streaming video tv, Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA ITALIA GIAPPONE SOFTBALL: UNA PARTITA DURISSIMA

Giappone Italia è in diretta da Yokohama, presso lo Yokohama Stadium, alle ore 13:00 italiane di sabato 24 luglio: la nostra nazionale affronta la terza partita nel torneo di softball alle Olimpiadi 2020 Tokyo, ed è di fatto la sfida più dura del girone. Siamo infatti di fronte non solo alla nazionale che ospita i Giochi, ma anche alla più seria candidata per la medaglia d’oro: il Giappone infatti è l’ultima squadra ad aver vinto un torneo di softball a cinque cerchi, era il 2008 ma anche oggi le nipponiche tirano il movimento mondiale.

Per quanto riguarda l’Italia, le loro Olimpiadi 2020 Tokyo non sono iniziate con il piede giusto: doppia sconfitta subita da Usa e Australia, per di più non siamo ancora riuscite a segnare un punto e, se anche la difesa ha retto, le cose si stanno mettendo male. La diretta di Giappone Italia sarà decisiva ma rischia di esserlo in negativo; vedremo quello che succederà a Yokohama, nel frattempo possiamo andare a citare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita del torneo di softball.

DIRETTA ITALIA GIAPPONE SOFTBALL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020

Anche la diretta tv di Giappone Italia softball, come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

RISULTATI E CONTESTO

Si gioca dunque la diretta di Giappone Italia: una partita semi impossibile per la nostra nazionale, che nelle prime due uscite alle Olimpiadi 2020 Tokyo ha perso 2-0 contro gli Stati Uniti e 1-0 contro l’Australia. Abbiamo fatto molto bene a livello difensivo, ma l’attacco ha manifestato parecchi problemi: ci restano tre partite da giocare e quella di oggi potrebbe e dovrebbe far registrare una sconfitta, mentre con Messico e Canada potremo eventualmente giocarci le nostre carte. Chiaramente andare a prenderci una delle prime due posizioni nella classifica del girone, che significherebbe andare alla finale per la medaglia d’oro, appare molto complicato e dovrebbe passare attraverso la débacle delle favorite, ma possiamo ancora timbrare una quarta piazza utile per provare a strappare il bronzo: nella terza giornata entriamo però con una situazione che ci vede al quinto posto, oggi la classifica potrebbe peggiorare ulteriormente e dunque la grande speranza è riposta nelle ultime due giornate, quando la nostra nazionale di softball alle Olimpiadi 2020 Tokyo dovrà tirare fuori tutto quello che ha.



