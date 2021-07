DIRETTA GIAPPONE ITALIA BASKET 3X3 DONNE OLIMPIADI 2020 TOKYO

Giappone Italia si gioca in diretta all’Aomi Urban Sports Park, con inizio alle ore 7:25 di lunedì 26 luglio: ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione del torneo di basket 3×3 donne alle Olimpiadi 2020 Tokyo, e quella di oggi è una giornata importante per la nostra nazionale che si trova ad affrontare due avversarie potenzialmente molto valide. La prima è appunto questa: il Giappone in assoluto non è magari la grande candidata all’oro o alla finale, ma gioca in casa e dunque avrà la spinta del terreno amico e dell’orgoglio.

Risultati pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: al via il secondo turno!

Ricordiamo che l’Italia allenata da Andrea Capobianco affronterà in seguito gli Usa, proseguendo dunque in un torneo la cui formula prevede che tutte le nazionali disputino due partite al giorno – e questo sarà valido anche sino alla finale, con una sola eccezione per le prime due classificate della prima fase. Non resta dunque che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà nella diretta di Italia Giappone, il grande spettacolo del basket 3×3 donne alle Olimpiadi 2020 Tokyo ci farà nuovamente compagnia.

Risultati Judo Taekwondo/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: c'è Fabio Basile

DIRETTA ITALIA GIAPPONE BASKET 3X3 DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020

Anche la diretta tv di Italia Giappone basket 3X3 donne, come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

Risultati Tiro Arco-Tiro a segno/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Bacosi per l'oro

DIRETTA ITALIA GIAPPONE BASKET 3X3 DONNE OLIMPIADI 2020 TOKYO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Giappone, quinta partita di basket 3×3 donne alle Olimpiadi 2020 Tokyo, è molto importante per le nostre ragazze: sicuramente quella di lunedì sarà una giornata molto più impegnativa rispetto a quella di ieri, noi intanto possiamo ricordare che all’esordio l’Italia ha battuto la Mongolia approcciando bene la nuova avventura (è così per tutte) alle Olimpiadi, ma quattro ore più tardi si è fatta rimontare e ha perso contro la Francia. Già dalle prime sfide si è comunque visto che il torneo di basket 3×3 femminile è molto equilibrato: anche la Cina campione del mondo ha perso nel corso della prima giornata, chiaramente gli Stati Uniti viaggiano magari su un binario parallelo ma anche loro dovranno costruire la loro vittoria sul campo. Al quale ora ci affidiamo, perché tra poco si gioca…



© RIPRODUZIONE RISERVATA