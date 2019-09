Diretta Italia Grecia/ Streaming video Rai: secondo impegno azzurro (Europei volley)

Italia Grecia, in diretta dalla Park&Suites Arena di Montpellier (Francia), si gioca alle ore 20.45 di questa sera, venerdì 13 settembre, come secondo impegno agli Europei volley 2019 in campo maschile. La pallavolo prosegue senza tregue: la Nazionale del c.t. Gianlorenzo Blengini solo poche settimane fa ha conquistato la qualificazione olimpica, adesso spazio agli Europei che seguono quelli femminili terminati domenica. L’Italia è stata inserita nel girone A, quello che si disputa in Francia: ricordiamo infatti che da quest’anno la fase finale degli Europei di volley è stata allargata a 24 squadre partecipanti, divise inizialmente in quattro gironi ospitati in altrettante nazioni diverse. Italia Grecia è la nostra seconda uscita, sulla carta dovrebbe essere una partita piuttosto semplice per gli azzurri che dal primo girone chiedono naturalmente di ottenere la migliore posizione possibile per la griglia in vista della successiva fase ad eliminazione diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA GRECIA

Sarà garantita ancora una volta una eccellente copertura in diretta tv. Italia Grecia infatti sarà trasmessa su Rai Tre, naturalmente canale numero 3 del telecomando, di conseguenza il volley andrà in onda su un canale generalista anche in prima serata. La Rai detiene i diritti di questi Europei e fornirà anche la diretta streaming video tramite il sito e l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY DI ITALIA GRECIA

DIRETTA ITALIA GRECIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Grecia, dobbiamo sottolineare come l’inizio del cammino azzurro in questi Europei dovrebbe essere sulla carta abbastanza tranquillo, in attesa degli impegni con Bulgaria e Francia che già alzeranno il livello della sfida già in conclusione della fase a gironi. L’allargamento a 24 squadre, nel torneo femminile, ha portato più problemi che vantaggi: nella prima fase troppe partite a senso unico, spesso in impianti praticamente vuoti, poi nella fase ad eliminazione diretta ecco i problemi dovuti a regolamenti che proteggono le squadre di casa e agli spostamenti spesso impegnativi. Vedremo che cosa succederà in campo maschile, per adesso possiamo dire che la missione degli uomini di Gianlorenzo Blengini sarà quella di vincere, convincere e possibilmente sprecare meno energie possibile, fattore che alla lunga potrebbe avere una rilevanza fondamentale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA