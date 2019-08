Diretta Italia Serbia/ Streaming video Rai: azzurri per Tokyo 2020 (Volley)

Italia Serbia, in diretta dal Pala Florio di Bari, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 11 agosto: fischio d’inizio fissato per le ore 21.15 per la partita decisiva del Torneo di qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020 che l’Italia ospita a Bari, come era stato settimana scorsa per le donne a Catania. Questa sarà una partita fondamentale per l’Italia del commissario tecnico Gianlorenzo Blengini, che si gioca moltissimo in una sola sera. Italia Serbia infatti deciderà un quadrangolare che promuoverà a Tokyo 2020 solamente la prima classificata. Dunque oggi una Nazionale potrà già festeggiare un posto certo alle Olimpiadi dell’anno prossimo, mentre per l’altra ci sarà molto da soffrire, perché resterà un solo posto ancora per l’Europa, in palio nel torneo continentale di qualificazione a gennaio. Dunque Italia Serbia, che è sempre una partita di altissimo livello, oggi avrà un sapore ancora più speciale…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE ITALIA SERBIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati di volley che la diretta tv di Italia Serbia di questa sera alle ore 21.15, come già gli altri match degli azzurri per il torneo di qualificazione olimpica a Tokyo 2020, sarà visibile sulla tv di Stato. Appuntamento con la squadra del c.t. Blengini su Rai Due, ma ricordiamo anche la diretta streaming video degli incontri, che sarà assicurata naturalmente tramite il servizio RaiPlay. CLICCA PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI DUE

DIRETTA ITALIA SERBIA: IL CONTESTO

La diretta Italia Serbia dunque ci proporrà una partita che da sempre ha fatto la storia della pallavolo, con le diverse denominazioni della Jugoslavia prima e Serbia ora a causa delle tormentate vicende politiche dei Balcani. L’Italia ha esordito venerdì sera contro il Camerun, ha alzato ieri sera il livello di difficoltà del match affrontando l’Australia, oggi però è il giorno da tutto o niente (o quasi), perché chi resterà fuori dalle Olimpiadi adesso avrà solo un’altra piccola speranza a gennaio, quando però servirà vincere il torneo europeo che metterà un solo posto a disposizione per tutte quelle Nazionali del Vecchio Continente che oggi resteranno fuori dai Giochi. Il ricordo più recente è la batosta subita l’anno scorso ai Mondiali a Torino: adesso siamo di nuovo in casa nostra, la speranza naturalmente è che il fattore campo stavolta possa darci una spinta decisiva contro la Serbia, che resta avversaria fortissima e per di più con ottima conoscenza delal nostra pallavolo, visto che praticamente tutti i serbi giocano o hanno giocato in Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA