Diretta Italia Montenegro/ Streaming video Rai: match abbordabile agli Europei volley

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO: SECONDO IMPEGNO PER GLI AZZURRI

Italia Montenegro, che è in diretta dalla Ostravar Arena di Ostrava, si gioca alle ore 19:00 di domenica 5 settembre: si tratta della partita valida per la seconda giornata nel gruppo B per gli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri hanno esordito nel migliore dei modi in questa rassegna continentale: hanno rifilato un netto 3-0 alla Bielorussia, e dunque si sono già presi il primo posto in un girone che naturalmente sperano di superare senza troppi patemi, magari centrando una posizione che sia utile ad evitare un big match agli ottavi.

Anche per la nazionale maschile, come già per quella femminile, il grande punto focale degli Europei è quello di vendicare il flop olimpico: a Tokyo l’Italia era arrivata quantomeno per entrare in zona medaglie e confermarsi rispetto alle ultime edizioni, ma ha conosciuto una bruciante sconfitta ai quarti contro l’Argentina. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Italia Montenegro, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali legati alla partita e agli Europei 2021 di volley maschile.

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Montenegro sarà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport: come sappiamo, anche gli Europei 2021 di volley maschile (come già quelli delle donne) sono garantiti dalla televisione di stato almeno per quanto riguarda le partite degli azzurri. Dunque, tutti gli appassionati potranno seguire questo match della seconda giornata nei gironi; in assenza di un televisore si potranno rivolgere alla diretta streaming video, disponibile senza costi aggiuntivi con sito o app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Montenegro ci presenta una partita che per la nostra nazionale dovrebbe essere abbordabile: la nazionale balcanica non aveva mai giocato gli Europei di volley fino a due anni fa, quando non ha nemmeno fatto malissimo (battute Estonia e Repubblica Ceca) ma è stato eliminato al primo turno, a causa del peggiore quoziente set nei confronti della stessa nazionale ceca. Ora ci riprova, ma le premesse sono comunque le stesse; l’Italia invece parte per vincere il girone ma la cosa non è troppo scontata, perché ci sono avversarie come Bulgaria e Slovenia che sicuramente possono metterci i bastoni tra le ruote.

Per questo motivo la partita di questa sera dovrà essere vinta provando a prendersi un 3-0, perché i set lasciati per strada potrebbero realmente fare la differenza. Il rischio maggiore è ovviamente quello di pescare una grande avversaria nel tabellone degli ottavi, il che complicherebbe non poco il cammino di Ferdinando De Giorgi verso la zona medaglie; vedremo come andranno le cose a Ostrava, di sicuro nella diretta di Italia Montenegro partiamo nettamente favoriti ma poi le partite sono tutte da giocare, allo stesso modo…



