Diretta Italia Olanda/ Streaming video Rai: Setterosa per il bronzo, Mondiali 2022

Italia Olanda, in diretta dallo Stadio del nuoto Alfréd Hajós della capitale magiara Budapest, è la finale terzo posto dei Mondiali di pallanuoto femminile 2022 che stabilirà naturalmente chi salirà sul podio vincendo il bronzo echi dovrà accontentarsi della simbolica “medaglia di legno” in questa rassegna iridata. Si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 2 luglio 2022, la diretta di Italia Olanda metterà il Setterosa di Carlo Silipo di fronte a un traguardo comunque molto importante per la nostra Nazionale di pallanuoto femminile, che appena un anno fa era rimasta esclusa dalle Olimpiadi di Tokyo.

La rifondazione è quindi cominciata già molto bene in questi Mondiali pallanuoto 2022, anche se la semifinale contro gli Stati Uniti ha detto in maniera chiara che per l’Italia il vertice è ancora lontano. Il confronto con gli Usa è comunque impietoso per tutti, lo sa bene anche l’Olanda che ha perso contro le americane nella fase a gironi, per poi giungere comunque in semifinale dopo però ha perso contro l’Ungheria. In palio c’è il podio iridato, cosa ci dirà la diretta di Italia Olanda?

DIRETTA ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE TERZO POSTO

La diretta tv di Italia Olanda, finale terzo posto dei Mondiali di pallanuoto femminile 2022, sarà garantita in chiaro per tutti sul canale numero 58 del telecomando, cioè naturalmente Rai Sport + HD. Questo significa inoltre che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA OLANDA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA OLANDA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Olanda, abbiamo già tratteggiato un bilancio per il Setterosa dei Mondiali di pallanuoto femminile 2022 che hanno segnato il ritorno dell’Italia nell’élite mondiale della pallanuoto delle donne. Certo, ora sarebbe bello completare l’opera con una vittoria che varrebbe il podio iridato e la soddisfazione aggiuntiva di poter affermare di essersi inchinate solamente al cospetto della corazzata Stati Uniti, perché finora l’Italia ha vinto tutte le altre partite e punta quindi al podio come coronamento di questo eccellente cammino.

Sarà interessante anche capire chi avrà assorbito meglio la sconfitta insemifinale, che è sempre una variabile importante in una finale terzo posto: l’Italia non aveva troppe speranze contro gli Usa, però sicuramente dovrà giocare meglio perché in semifinale abbiamo dato l’impressione di essere rassegnate già in partenza alla sconfitta. Delusione senza dubbio più forte per l’Olanda, che ha giocato sostanzialmente ad armi pari la semifinale più incerta contro le padrone di casa dell’Ungheria, ma infine ha dovuto cedere per 13-12. La fine del sogno forse ha fatto più male a loro, ma vedremo in acqua che cosa succederà in Italia Olanda…

