DIRETTA ITALIA USA/ Video streaming Rai: un focus sugli Stati Uniti (Mondiali 2022)

DIRETTA ITALIA USA: LE AVVERSARIE

Nel presentare la diretta di Italia Usa, abbiamo già detto che la semifinale dei Mondiali pallanuoto 2022 rappresenta una sfida tostissima per il Setterosa. Gli Stati Uniti nella pallanuoto femminile stanno dominando da tempo: basterebbe citare il fatto che in ogni singola partecipazione alle Olimpiadi, dal 2000 allo scorso anno, sono sempre salite sul podio per dirci del livello di questa nazionale. In realtà, c’è molto di più: restando sui Giochi, gli Usa hanno vinto le ultime tre edizioni con un devastante passo di 17 vittorie, un pareggio e una sconfitta, e nelle ultime quattro Olimpiadi sono sempre arrivate in finale (nel 2008 si erano accontentate dell’argento, battute dall’Ungheria).

Passando invece ai Mondiali, gli Stati Uniti hanno vinto una medaglia d’oro nel 2003 e poi hanno fatto back to back nel 2007 e 2009; dopo due edizioni non propriamente esaltanti, all’inizio del decennio scorso in cui si sono fermati ai quarti, gli Usa hanno ripreso la loro marcia impressionante timbrando tre titoli consecutivi. Tra Kazan, Budapest 2017, Gwanju e Budapest 2021 hanno collezionato 22 vittorie e una sola sconfitta, quella di 7 anni fa: ci torneremo, perché riguarda il Setterosa e in qualche modo apre speranze sulla semifinale di oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEI MONDIALI 2022

La diretta tv di Italia Usa, semifinale dei Mondiali pallanuoto 2022, sarà trasmessa sulla televisione di stato: il canale di riferimento dovrebbe essere Rai Sport + HD, ma consigliamo comunque di consultare la programmazione ufficiale che potrebbe essere aggiornata di volta in volta, a seconda delle esigenze. In assenza di un televisore il match si potrà seguire anche con il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) o installare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA USA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

ITALIA USA: SEMIFINALE IMPOSSIBILE?

Italia Usa si gioca in diretta dallo stadio del nuoto Alfréd Hajós di Budapest, alle ore 16:00 di giovedì 30 giugno: grande appuntamento con la semifinale dei Mondiali pallanuoto 2022, la nostra nazionale femminile va a caccia del grande risultato che manca da tempo e cioè la finale della rassegna iridata. Sono passati 19 anni dall’ultima volta, ma ora ci siamo davvero vicini: nei quarti di finale il Setterosa ha demolito la Francia, dopo un avvio non esaltante l’Italia ha cambiato passo e mostrato la sua netta superiorità nei confronti delle transalpine.

Ora però l’asticella si alza, e non di poco: l’avversaria nella semifinale dei Mondiali pallanuoto 2022 ha vinto le ultime tre edizioni del torneo e ha fatto tripletta anche alle Olimpiadi, vince tutto da parecchio tempo ed è clamorosamente favorita per l’oro. Tuttavia, le partite vanno giocate: vedremo allora quello che succederà nella diretta di Italia Usa, certamente arrivate fino a qui le ragazze allenate da Carlo Silipo non si vogliono fermare e non si accontenteranno di giocare per il bronzo. Aspettando il match, prendiamoci qualche tempo per provare a tracciare i temi principali che sono legati a questa attesissima semifinale dei Mondiali.

DIRETTA ITALIA USA: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Italia Usa: l’abbiamo presentata come una sfida difficilissima, perché in questo momento il movimento femminile della pallanuoto ha sicuramente negli Stati Uniti la sua nazionale di riferimento. Una federazione che ha sempre avuto competitività, aveva già vinto in passato (o comunque si era messa medaglie al collo) ma ad un certo punto ha letteralmente cambiato passo, facendo un salto di qualità devastante e inserendosi nella grande lotta delle nazionali europee, spesso e volentieri battendole.

In questi Mondiali pallanuoto 2022 gli Usa hanno sempre vinto; nei quarti di finale hanno eliminato la Spagna con un inequivocabile 13-8, l’impegno era più tosto del nostro e anche questo chiaramente conta nelle analisi. Pure, ovviamente come abbiamo già detto si parte sempre e comunque dallo 0-0; il Setterosa per di più ha dimostrato in questa competizione di avere buoni argomenti per arrivare in fondo, nel girone ha anche battuto le padrone di casa dell’Ungheria e il gruppo appare solido e affiatato. Staremo a vedere, tra qualche ora saremo finalmente in vasca per la partita…











