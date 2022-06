DIRETTA/ Italia Ungheria video streaming Rai 2: rischio terzo posto per il Setterosa

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: LA SITUAZIONE NEL GRUPPO A

La diretta di Italia Ungheria prende il via tra poco: possiamo quindi analizzare nel dettaglio la situazione del girone A per quanto riguarda i Mondiali di pallanuoto 2022 Budapest. La nazionale padrona di casa si trova al primo posto in classifica: roboante (e annunciata) la vittoria sulla Colombia, un 35-4 che proietta le magiare verso la vittoria del gruppo e la conseguente qualificazione diretta ai quarti di finale, che compete appunto alle prime in classifica. Per il Setterosa la situazione rischia di essere più complessa: l’Italia all’esordio ha pareggiato contro il Canada (7-7) e dunque, anche se il passaggio del turno non dovrebbe essere in discussione (la Colombia non rappresenta un ostacolo probante), il destino della nostra nazionale passerà dalla differenza reti nella partita di oggi.

Passerà anche dalla larghezza di un’eventuale vittoria contro le sudamericane rispetto a quanto farà il Canada. Infatti è possibile che il girone si concluda con tre vittorie dell’Ungheria e una a testa per Italia e Canada; dunque a decidere sarebbe poi la differenza reti, e arrivare al terzo posto nel girone potrebbe voler dire incrociare un’avversaria ostica nei playoff, verosimilmente quella che tra Olanda e Stati Uniti arriverà seconda nel gruppo B. Farebbe tutta la differenza del mondo arrivare in seconda posizione, la diretta di Italia Ungheria tra poco ci dirà di più rispetto a questo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA STREAMING VIDEO TVSU RAI 2: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ungheria, partita di pallanuoto femminile ai Mondiali nuoto 2022 Budapest, sarà trasmessa dalla televisione di stato: un appuntamento dunque in chiaro per tutti, ma resta da capire se il canale di riferimento sarà Rai Due (che si collega dalle ore 18:00 per le finali di ogni giornata) oppure Rai Sport. Ad ogni modo potrete assistere al match anche con il servizio di diretta streaming video, fornito senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente: basterà infatti visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure installare la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

ITALIA UNGHERIA: SFIDA COMPLICATA PER GLI AZZURRI!

Italia Ungheria è in diretta dalla Sopron Lover Pool, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 22 giugno: torna dunque in piscina il Setterosa, che nei Mondiali nuoto 2022 Budapest affronta la sua seconda partita dopo il pareggio all’esordio contro il Canada. Un 7-7 arrivato in una sfida tiratissima, con le azzurre rimaste in vantaggio fino all’ultimo quarto ma poi raggiunte dalle canadesi che hanno vinto 1-0 l’ultimo parziale, blindando la loro porta. Le ungheresi sono tra le favorite per la conquista della medaglia d’oro e hanno iniziato con un risultato a sensazione, battendo con un incredibile 35-4 le malcapitate colombiane.

L’Italia ha comunque sempre dato filo da torcere alle magiare, tanto da aver vinto 10-9 l’ultimo precedente del 22 aprile scorso. Il CT del Setterosa, Carlo Silipo, ha commentato così il pareggio contro le canadesi: “Sapevamo della difficoltà della partita. La prima uscita della competizione nasconde sempre qualche insidia. Siamo sempre stati in vantaggio e sempre ci hanno raggiunto e potevamo sicuramente gestire meglio qualche situazione d’attacco, soprattutto in un paio di circostanze dove abbiamo avuto l’occasione per allungare ma bravo anche il Canada a non mollare mai. Meglio la difesa dell’attacco, spesso siamo stati frettolosi. Diciamo che abbiamo rotto il ghiaccio. Ora affronteremo l’Ungheria in un clima che sarà acceso e stimolante e ce la giocheremo a viso aperto, con le stesse possibilità. In chiave qualificazione diventerà importante anche la partita con la Colombia in termini di differenza reti”.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Ungheria per i Mondiali di Pallanuoto femminile, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.00, mentre l’eventuale successo dell’Ungheria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.42.











