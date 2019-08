Diretta Italia Polonia/ Streaming video e tv: per il primo posto (Europei volley)

Italia Polonia, giovedì 29 agosto alle ore 20.30 a Lodz, sarà la sfida che chiuderà il cammino delle azzurre nella prima fase a gironi degli Europei 2019 di volley femminile. Dopo aver battuto Portogallo, Ucraina, Belgio e Slovenia sempre con perentori 3-0, Paola Egonu e compagne torneranno in campo per affrontare le polacche padrone di casa del girone, in una competizione divisa nella sua fase iniziale tra quattro paesi differenti. Finora l’Italia ha tenuto fede allo status di favorita e vicecampione del mondo con il quale si è presentata ai nastri di partenza della competizione, ma la Polonia non vuole essere da meno, considerando il vantaggio di poter giocare sostenuta dal pubblico di casa. Le prime due partite contro Slovenia e Portogallo hanno dimostrato che le polacche fanno sul serio, qualunque sia il piazzamento finale non c’è comunque dubbio che Italia e Polonia accederanno a braccetto alla fase successiva della massima competizione continentale; adesso dunque si tratta di stabilire quale delle due nazionali riuscirà a prendersi il primo posto nel gruppo, le azzurre non hanno ancora perso un singolo set.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Polonia, giovedì 29 agosto 2019 alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 così come tutti i match degli Europei di Volley femminile che riguarderanno le azzurre. Sul sito Rai Play ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match, che si potrà seguire collegandosi tramite smart tv, pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

CAMBIO DI PASSO PER ENTRAMBE

Italia e Polonia, una volta iniziato a fare sul serio con l’avvio degli Europei femminili, hanno dimostrato di saper imprimere un cambio di passo al loro stato di forma, dimenticando le incertezze che avevano accompagnato l’avventura continentale. L’Italia era incappata in tre sconfitte consecutive contro Serbia, Turchia e Croazia nei match di preparazione all’Europeo, sconfitte forse fisiologiche che avevano denotato un rilassamento dopo aver strappato il pass per Tokyo 2020 con la vittoria nel torneo preolimpico. La Serbia campione del mondo in carica di Volley femminile aveva battuto anche la Polonia, che prima di iniziare l’Europeo aveva comunque ottenuto una doppia vittoria in amichevole contro la Germania: le polacche restano outsider molto pericolose, ma ovviamente le azzurre puntano alla rivincita contro la Serbia che ha strappato l’anno scorso il sogno Mondiale all’Italia in una combattuta finalissima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA