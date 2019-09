DIRETTA ITALIA RUSSIA/ Streaming video Rai: i precedenti del match (Europei)

Studiando i precedenti di Italia Russia possiamo notare come la nostra nazionale arrivi da tre vittorie consecutive: l’ultima partita giocata tra queste due nazionali risale allo scorso giugno e le azzurre si erano imposte per 3-1 nella Nations League. stesso risultato che l’Italia aveva timbrato in ottobre, imponendosi invece in Coppa del Mondo; un mese prima invece le due squadre si erano incrociate nel Montreux Master ed era arrivata una scintillante vittoria per noi, 3-0. I due match precedenti erano stati amichevoli, e la Russia si era imposta per 3-1 e 3-0; dobbiamo tornare al World Grand Prix di due anni fa per trovare l’ultima partita conclusa al tie break, con una nostra vittoria. L’anno prima, stesso contesto, erano state le ragazze russe a imporsi al quinto set. Naturalmente le partite giocate sono tante, ma prendendo in considerazione solo le ultime dieci scopriamo che l’Italia è in vantaggio nel bilancio con sei vittorie contro quattro sconfitte, anche per questo dunque possiamo aspettarci una gara davvero equilibrata nei quarti degli Europei 2019 di volley femminile. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Russia è disponibile per tutti gli appassionati, che potranno seguirla in chiaro sulla televisione di stato: l’appuntamento è su Rai Due che vi darà la possibilità dell’alta definizione ma anche, qualora non possiate mettervi davanti ad un televisore, della diretta streaming video visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it. Ricordiamo inoltre il portale ufficiale della federazione internazionale di volley, www.cev.lu, per tutte le informazioni utili sulle due nazionali che si affronteranno nei quarti di finale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

ORARIO E PRESENTAZIONE

Italia Russia, in diretta dall’Atlas Arena di Lodz, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 4 settembre: grande appuntamento agli Europei 2019 di volley femminile, dove la nazionale azzurra sarà in campo per i quarti di finale e per andare a caccia della Final Four di Ankara. Archiviata la vittoria schiacciante contro la Slovacchia, le ragazze di Davide Mazzanti sono pronte a giocarsela contro un’avversaria assolutamente temibile, non a caso quella che ha messo in bacheca più titoli continentali (senza considerare l’Unione Sovietica); il cammino che abbiamo fatto in questo torneo è stato ottimo ma adesso bisogna provare a fare quel gradino ulteriore, quello che ci è sempre mancato in questo periodo. Arrivare in finale è possibile: vedremo dunque nella diretta di Italia Russia se la nostra nazionale sarà in grado di proseguire il cammino in questo torneo.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: RISULTATI E CONTESTO

Dunque Italia Russia è la partita che ci potrebbe consegnare la gloria in questi Europei 2019 di volley femminile. Da tempo la nostra nazionale non centra grandi risultati a livello continentale, ma come già detto ha disputato un ottimo campionato e dunque ha ottime possibilità di farcelo. Nella prima fase abbiamo schiantato tutte le nostre avversarie con la sola eccezione della Polonia, che ci ha inflitto la prima sconfitta così come i primi set lasciati per strada; la vittoria contro la Slovacchia è stata quasi banale per come è arrivata, segno che l’Italia è una squadra che può davvero arrivare in fondo. La Russia però è pronta a darci filo da torcere: nel suo girone è stata battuta dalla Germania e si è dovuta accontentare del secondo posto, ma poi ha fatto la voce grossa contro il cresciutissimo Belgio (sconfitto anche da noi nella prima fase) regalandosi ancora una volta i quarti. E’ difficile dire chi sia favorito in questo quarto di finale agli Europei 2019 di volley, certamente però le ragazze di Mazzanti sanno come si vincono partite di questo genere e dunque non ci resta che stare a vedere come andranno le cose sul campo di Lodz, perché tra poco queste due nazionali inizieranno la loro serata…



© RIPRODUZIONE RISERVATA